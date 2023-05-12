Суд арестовал более 300 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы заморозил счета блогеров Чекалиных на сумму, превышающую 311 млн рублей. Об этом 11 мая сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — говорится в постановлении.

Аналогичный вердикт был вынесен в отношении ИП супруги Чекалина, Валерии. Оба решения уже вступили в законную силу.

Ранее, 19 апреля, стало известно, блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная в Сети как Лерчек, отказалась от прежнего адвоката и не явилась на заседание суда, где рассматривалось ее ходатайство об изменении меры пресечения.

7 марта появилась информация о том, что в отношении блогера Лерчек возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем. Семье запрещено пользоваться интернетом.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.