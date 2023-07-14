СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

Следственный комитет РФ потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным — сменить запрет определенных действий на домашний арест. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале 14 июля.



Такое требование было выдвинуто из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Чекалины, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.



Вопрос по мере пресечения решит суд.

Ранее, 7 марта, появилась информация о том, что в отношении блогера Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга Артема возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.



Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.



В беседе с «Известиями» адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью оплатили недоимку в размере 311 млн рублей якобы еще 3 мая. Затем они обратились к следователю с требованием снять арест со счетов, но им было отказано. По этой причине Чекалины обратились в суд. Защита намерена и дальше обжаловать решение.