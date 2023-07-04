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Суд отказал в снятии ареста со счетов Чекалиных

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Савеловский суд Москвы отказался снять арест со счетов семьи блогеров Чекалиных по делу о неоплаченных налогах. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Защита намерена и дальше обжаловать решение.

Ранее в беседе с «Известиями» адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью оплатили недоимку в размере 311 млн рублей якобы еще 3 мая. Затем они обратились к следователю с требованием снять арест со счетов, но в снятии было отказано. По этой причине Чекалины обратились в суд.

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При этом 22 мая сообщалось, что оснований для того, чтобы прекратить уголовное дело в отношении семьи блогеров Чекалиных, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, пока нет. Уточнялось, что вопреки словам адвоката Чекалиных задолженность погашена не в полном размере.

7 марта появилась информация о том, что в отношении Валерии Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга Артема возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.

Семье запрещено пользоваться интернетом.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.

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