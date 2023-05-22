Адвокат блогеров Чекалиных сообщил о погашении всех долгов по налогам

Блогеры Валерия и Артем Чекалины выплатили все долги по налогам. Об этом в понедельник, 22 мая, «Известиям» сообщил их адвокат Константин Третьяков.

Задолженность полностью погасили еще 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — утверждает адвокат.

По его словам, все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией Чекалиной выполнены. Третьяков ожидает положительную реакцию следствия, так как погашение долга было основным его требованием.

7 марта появилась информация о том, что в отношении Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем. Семье запрещено пользоваться интернетом.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.