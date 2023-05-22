Источник сообщил о неуплате Чекалиными всех процентов по налоговой задолженности

Оснований для того, чтобы прекратить уголовное дело в отношении семьи блогеров Чекалиных, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, пока нет. Об этом заявил источник «Известий» 22 мая.

Уточняется, что, вопреки словам адвоката Чекалиных, задолженность погашена не в полном размере.

«Проценты и штрафы не оплачены, в том числе блогеры не подавали уточненные налоговые декларации. ФНС должна решить в счет чего пойдёт уплаченная сумма — задолженности или платежей. Это процесс решается не за один день», — пояснил источник.

Уточняется, что ГСУ СК по Москве продолжает расследование уголовного дела.

Ранее в этот день адвокат блогеров Константин Третьяков заявил, что все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией Чекалиной выполнены. Третьяков ожидает положительную реакцию следствия, так как погашение долга было основным его требованием.

7 марта появилась информация о том, что в отношении Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.

Семье запрещено пользоваться интернетом.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.

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