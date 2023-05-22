Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о бестактности Зеленского из-за срыва встречи с президентом Бразилии
Общество
Источник сообщил о неуплате Чекалиными всех процентов по налоговой задолженности
Мир
Патрушев назвал безопасным сотрудничество Москвы и Пекина для третьих стран
Мир
Пашинян назвал условие для достижения мира в Нагорном Карабахе
Политика
Политолог назвал камень преткновения в создании польско-украинской унии
Мир
Боррель понадеялся на скорое начало поставок истребителей F-16 Украине
Мир
Боррель заявил о возражениях ряда стран по поводу 11-го пакета санкций против РФ
Экономика
Правительство расширит поддержку нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о крайне уязвимой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Мир
В МИД РФ назвали призыв республиканцев выйти из ДСНВ межпартийной борьбой в США
Мир
В Крыму заявили об одобрении США развязывания ядерной войны
Мир
Рябков заявил о зависимости консульского доступа к Гершковичу от ситуации

Источник сообщил о неуплате Чекалиными всех процентов по налоговой задолженности

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснований для того, чтобы прекратить уголовное дело в отношении семьи блогеров Чекалиных, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, пока нет. Об этом заявил источник «Известий» 22 мая.

Уточняется, что, вопреки словам адвоката Чекалиных, задолженность погашена не в полном размере.

«Проценты и штрафы не оплачены, в том числе блогеры не подавали уточненные налоговые декларации. ФНС должна решить в счет чего пойдёт уплаченная сумма — задолженности или платежей. Это процесс решается не за один день», — пояснил источник.

Уточняется, что ГСУ СК по Москве продолжает расследование уголовного дела.

Ранее в этот день адвокат блогеров Константин Третьяков заявил, что все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией Чекалиной выполнены. Третьяков ожидает положительную реакцию следствия, так как погашение долга было основным его требованием.

Братство дельца: доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%
Почему люди готовы платить за бизнес-курсы по быстрому заработку

7 марта появилась информация о том, что в отношении Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Также 16 марта выяснилось, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, они легализовали более 130 млн рублей, которые получили преступным путем.

Семье запрещено пользоваться интернетом.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Блогер наладила поступление средств на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким — мужу, родным и друзьям. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму более чем 300 млн рублей.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023