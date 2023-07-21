Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд отказал в ходатайстве следователя о назначении домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 21 июля.

Вынесенная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий остается в силе. Ее супругу Артему на заседании 14 июля суд также отказался менять меру пресечения на домашний арест.

Чекалины отказались давать какие-либо комментарии после заседания.

Требование о домашнем аресте было выдвинуто Следственным комитетом из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Лерчек и ее муж Артем, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.

Как отметил следователь, повар Чекалиной, который выступает свидетелем по делу, видел, как блогер пользуется телефоном.

7 марта стало известно о возбуждении против блогеров уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей. Позднее, 16 марта, выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовать более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.