Суд отказался отправить под домашний арест мужа блогера Лерчек

Пресненский суд Москвы 14 июля отказался менять меру пресечения мужу блогера Лерчек Артему Чекалину. Его не будут отправлять под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«В отношении изменения меры пресечения Чекалину Артему Александровичу отказать», — зачитала приговор судья.

Требование о домашнем аресте было выдвинуто Следственным комитетом из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Чекалины, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.

Как отметил в своем ходатайстве следователь, ущерб по делу до сих пор не возмещен. Чекалина, в свою очередь, проверяют по нескольким статьям, среди которых мошенничество.

Заседание по Валерии Чекалиной суд отложил до 21 июля.

До этого, 4 июля, супруги пытались обжаловать решение об аресте счетов по делу о неуплате налогов. При этом их адвокат заявлял, что они полностью оплатили недоимку в размере 311 млн рублей якобы еще 3 мая. После этого Чекалины обращались к следователю с требованием снять арест со счетов, но им отказали.

О возбуждении против блогеров уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей стало известно 7 марта. Позже, 16 марта, выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовали более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.