Реклама
Прямой эфир
Спорт
The Guardian признала российских теннисистов самыми обаятельными на Уимблдоне
Общество
Мужа блогера Лерчек проверяют по статье о мошенничестве
Мир
В МИДе назвали шагом к эскалации решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву
Мир
В турецком Бодруме неподалеку от аэропорта вспыхнул лесной пожар
Мир
В Германии правозащитники вернули незаконно конфискованную машину россиянина
Мир
Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответственности в случае войны в КНДР
Спорт
Женская сборная РФ по футболу обыграла команду Ирана
Мир
Блинкен пообещал ответ США на приписываемые китайским хакерам кибератаки
Мир
В МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО
Мир
Два судна с зерном отправятся из портов Украины до истечения срока зерновой сделки
Авто
Белорусский BelGee Х50 заменит Geely Coolray на российском рынке
Мир
Воздушный шар с 15 людьми врезался в ЛЭП в Польше
Мир
Лавров прибыл с визитом в Таиланд

Суд отказался отправить под домашний арест мужа блогера Лерчек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы 14 июля отказался менять меру пресечения мужу блогера Лерчек Артему Чекалину. Его не будут отправлять под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«В отношении изменения меры пресечения Чекалину Артему Александровичу отказать», — зачитала приговор судья.

Требование о домашнем аресте было выдвинуто Следственным комитетом из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Чекалины, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.

Как отметил в своем ходатайстве следователь, ущерб по делу до сих пор не возмещен. Чекалина, в свою очередь, проверяют по нескольким статьям, среди которых мошенничество.

Заседание по Валерии Чекалиной суд отложил до 21 июля.

Миллионы от подписчиков: дойдет ли до суда дело блогера Лерчек
Проверки грозят и другим звездам интернета

До этого, 4 июля, супруги пытались обжаловать решение об аресте счетов по делу о неуплате налогов. При этом их адвокат заявлял, что они полностью оплатили недоимку в размере 311 млн рублей якобы еще 3 мая. После этого Чекалины обращались к следователю с требованием снять арест со счетов, но им отказали.

О возбуждении против блогеров уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей стало известно 7 марта. Позже, 16 марта, выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что им удалось легализовали более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023