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Мужа блогера Лерчек проверяют по статье о мошенничестве

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Следствие проверяет мужа блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной Артема Чекалина по статье о мошенничестве. Об этом 14 июля сообщает из зала суда корреспондент «Известий».

«Ущерб по делу в настоящее время не возмещен. Следствие проверяет Артема Чекалина на причастность к преступлению по статье «Мошенничество», — заявил следователь в суде.

Защита Чекалина попросила проводить слушания по следствию в закрытом формате, ссылаясь на то, что в деле содержатся сведения, которые можно отнести к банковской и налоговой тайне. При этом суд отказал защитнику Чекалина в этом требовании.

Следствие в качестве меры пресечения попросило избрать для Чекалина домашний арест, в частности запретить блогеру покидать жилище, пользоваться средствами связи и интернетом.

Защитник также попросил отпустить Чекалина под залог в размере 5 млн рублей. При этом сам блогер отметил, что не нарушал запреты следствия.

«Я не считаю, что что-либо нарушил, чтобы изменять мне меру на более строгую», — отметил Чекалин.

При этом во время заседания выяснилось, что Чекалина проверяют также по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности»).

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Ранее в этот день Следственный комитет (СК) РФ потребовал ужесточить блогерам меру пресечения, заменив запрет определенных действий на домашний арест. Причиной ужесточения предыдущего решения стало неоднократное нарушение блогерами запрета определенных действий.

При этом 4 июля супруги пытались обжаловать решение об аресте счетов по делу о неуплате налогов. При этом адвокат Чекалиных заявлял, что они полностью оплатили недоимку в размере 311 млн рублей якобы еще 3 мая. После этого они обращались к следователю с требованием снять арест со счетов, но им отказали.

О возбуждении против блогеров уголовного дела из-за неуплаты налогов более чем на 300 млн рублей стало известно 7 марта. Позже, 16 марта, выяснилось, что супруги стали фигурантами еще одного уголовного дела об отмывании денежных средств. Следствие предполагает, что они легализовали более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Предполагается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год, хотя ее реальный доход был значительно выше.

Деньги блогера поступали на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким: мужу, родным и друзьям.

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