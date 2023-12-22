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ФНС России открыла в отношении блогера Лерчек новую налоговую проверку

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала новую выездную налоговую проверку деятельности блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. Как сообщил в пятницу, 22 декабря, источник «Известий», сумма может составить свыше 250 млн рублей.

По имеющейся информации, после возбуждения уголовного дела о ее деятельности за 2020 и 2021 год, Чекалина уточнила свои налоговые обязательства за 2022 год. Однако при этом есть подозрение, что она в очередной раз скрыла доходы, поступившие на аффилированных ей лиц и не отразила реальный размер своих налоговых обязательств.

Таким образом, сотрудникам налоговых и следственных органов предстоит разобраться в обстоятельствах предпринимательской деятельности семьи Чекалиных за ранее не исследованный период времени.

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В конце ноября адвокат Чекалиной заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов. Адвокат напомнил, что ранее арест со счета Чекалиной был снят. После этого, во исполнение данных обещаний, пара «конструктивно взаимодействует» со следствием.

Ранее, в конце сентября, ФНС оштрафовала Чекалину на сумму 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступающая в семью, оказалась больше.

В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу.

Позднее, в июле, СК потребовал ужесточить меру пресечения девушке и назначить ей домашний арест из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд отказался переводить блогера под домашний арест.

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