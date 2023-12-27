Адвокат сообщил о снятии с блогера Валерии Чекалиной всех ограничений

С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняты все ограничения. Об этом 27 декабря заявил «РИА Новости» ее адвокат Константин Третьяков.

«Все ограничения сняты», — сказал он.

Против Чекалиной и ее супруга Артема возбуждены два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере. До этого дня они находились под запретами, введенными судом и ограничивавшими использование интернета и общение с другими лицами за исключением близких родственников.

Однако ранее 27 декабря в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Лерчек появились две новых истории. На первой истории Чекалина подписала, что они «вернулись», а на второй поблагодарила подписчиков за репосты и поддержку.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступавшая в семью, оказалась больше.

В том же месяце возбудили новое уголовное дело против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов.

При этом 22 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. По его словам, сумма может составить более 250 млн рублей.