Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новак сообщил о планах РФ снизить экспорт нефти в Европу до 4-5%
Общество
Захарова заявила о продолжении финансирования Украины со стороны США в 2024 году
Мир
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
Мир
В США указали на катастрофический рост числа нелегалов в стране при Байдене
Общество
Клад серебряных монет XVIII века передадут в фонд Музея Москвы
Наука и техника
Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника «Суперкам»
Политика
Посол России оценил текущее состояние отношений Москвы и Вены
Экономика
Новак сообщил о росте энергопотребления в России на 4% по итогам года
Армия
Глава «Ростеха» сообщил о скором появлении гаубицы «Коалиция» в зоне СВО
Мир
Южная Корея ввела санкции против восьми граждан КНДР
Мир
Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле
Интернет и технологии
Россиян предупредили об опасности голосовых и видеосообщений в мессенджерах
Армия
Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником
Экономика
Управления ФАС возбудили дела в отношении «дочек» «Лукойла» из-за роста цен
Мир
Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

В соцсети блогера Валерии Чекалиной появилась новая история

0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, 27 декабря появилась новая история.

По данным Telegram-канала «112», с самой Чекалиной и ее мужа Артема был снят запрет на пользование интернетом.

Так, всего было размещено две истории, в обеих размещен репост видео, на котором на котором показана семья Чекалиной. Закадровый голос под торжественную музыку сообщает о возвращении Чекалиной.

«Мы вернулись, чтобы остаться», — говорит он.

На первой истории Чекалина также подписала, что они «вернулись», на второй — поблагодарила подписчиков за репосты и поддержку.

Братство дельца: доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%
Почему люди готовы платить за бизнес-курсы по быстрому заработку

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пару обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступавшая в семью, оказалась больше.

В том же месяце возбудили новое уголовное дело против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Тогда налоговый орган затребовал максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством. В состав указанной суммы вошли штрафы и пени с учетом увеличения размера задолженности блогера, а также часть средств, которая ушла на погашение текущих налогов.

При этом 22 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. По его словам, сумма может составить более 250 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023