Еще на 250 млн: против Лерчек заведено новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, в их доме 2 октября снова прошли обыски. В чем на этот раз обвиняют Чекалиных и чем закончилось предыдущее разбирательство — в материале «Известий».

Новое дело против Лерчек: в чем обвиняют Валерию Чекалину и Артема Чекалина

Новое уголовное дело возбуждено в отношении блогера и ведущей фитнес-марафонов Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом в среду, 2 октября, «Известиям» сообщила адвокат бывшей пары Екатерина Гордон. По словам собеседницы, на данный момент проводится обыск.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина всё выплатила. На ее взгляд, это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала адвокат.

По данным источника «Известий», уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», после обысков запланирован допрос. Следствие считает, что Чекалины выводили средства, полученные от марафонов, в Дубай по подложным документам. Дело ведет следственный департамент МВД.

Дом Валерии и Артема Чекалиных, в котором прошли обыски Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сумма ущерба по новому уголовному делу о переводе валюты с использованием подложных документов, возбужденному в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема, составила более 250 млн рублей, уточнил источник «Известий».

В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Валерию, а второе — на ее экс-супруга. Блогер сейчас находится дома на обыске, Артем Чекалин доставлен в УВД по ТиНАО Москвы.

В своих соцсетях Валерия Чекалина тем временем объяснила подписчикам отсутствие новых сториз и пообещала, что они будут ею гордиться, когда узнают причину отсутствия новых видео.

Уголовное дело против Лерчек: в чем обвиняли, сколько налогов заплатила

В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Однако, как считают следователи, реальный доход был значительно выше.

В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины вместе с группой родных и друзей приобрели доллары США на сумму более 130 млн рублей, легализовав таким образом незадекларированные доходы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В конце декабря того же года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении блогера и ее бывшего мужа. Однако дело об отмывании средств ведомство на тот момент отказалось закрыть. 15 января 2024 года председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей.

Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом «глупыми были, не тех людей слушали». В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств. В недавнем интервью на канале Лауры Джугелии Лерчек уточнила, что начисляемые ежедневно пени достигали 70 тыс. рублей.

Кто такая Валерия Чекалина

Валерия Чекалина — российский блогер и тренер. С 2018 года она вела свой фитнес-блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где аудитория превысила 10 млн человек. После блокировки социальной сети в марте 2022 года Чекалина открыла Telegram-канал «Lerchek теперь тут», на нее подписано свыше 1 млн человек. Также блогер проводила платные тренинги и «марафоны похудения» для тех, кто хотел изменить фигуру. Стоимость участия составляла от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей.

Налоговая драма сказалась на личной жизни Чекалиных: в апреле 2024 года знаменитости, которые поженились еще в студенческие годы, объявили о намерении разойтись после 12 лет брака. У них есть трое несовершеннолетних детей. Кроме того, имелось совместное имущество стоимостью более 1 млрд рублей. 11 июня Артем Чекалин заявил, что это последний день, когда он и Валерия — муж и жена. Позднее Валерия сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили всё имущество.

Тогда же, в июне 2024 года, уплатившая налоги блогер приехала на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и выступила там на сессии, посвященной построению бренда, и назвала себя «амбассадором ФНС». Она поддержала изменения в системе налогообложения и заявила, что согласна сделать курс для блогеров по налоговой системе. Новые поступления от налогов, по ее мнению, нужно направить на соцподдержку.

Валерия Чекалина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня 2024 года Фото: Росконгресс/Антон Новодережкин

«Логично, как всегда, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Всё, в принципе, честно», — сказала она на полях ПМЭФ.

Также блогер рассказала, что ей уже поступало предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов. «Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС и этим горжусь», — поделилась Чекалина.