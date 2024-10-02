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Источник сообщил о превышающем 250 млн рублей ущербе по новому делу Чекалиных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сумма ущерба по новому уголовному делу о переводе валюты с использованием подложных документов, возбужденному в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема, составила более 250 млн рублей. Об этом 2 октября сообщил источник «Известий».

В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Валерию, а второе — на ее экс-супруга.

Блогер сейчас находится дома на обыске, Артем Чекалин доставлен в УВД по ТиНАО Москвы.

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Ранее в этот день сообщалось, что новое уголовное дело в отношении Чекалиных возбуждено по ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По версии следствия, блогер с бывшим мужем выводила в Дубая деньги, которые получала от марафонов, используя поддельные документы.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон заявила «Известиям», что обыск стал для бывшей пары сюрпризом, потому что Лерчек выплатила все средства, которые требовалось.

В марте 2023 года в отношении четы Чекалиных возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же было возбуждено еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Позже, в конце декабря 2023 года, Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Валерии и Артема Чекалиных, но разбирательство об отмывании средств продолжилось. Глава СК РФ Александр Бастрыкин 15 января 2024 года объяснил, что дело о неуплате налогов было решено прекратить, потому что чета Чекалиных полностью признала свою вину, выплатив налоговую недоимку, пени и штраф в сумме 504 млн рублей.

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