Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Верхнекаменское в ДНР
Политика
В Госдуме указали на поддержку Рютте агрессии НАТО к другим странам
Мир
На Украине намерены обязать 17-летних вставать на воинский учет
Авто
Лидеры фракций Госдумы получат автомобили Aurus до конца года
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Адвокат назвала обыск у Чекалиных сюрпризом для них

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) выплатила все средства, которые должна была, и обыск стал для нее и ее экс-супруга сюрпризом. Об этом 2 октября сообщила «Известиям» адвокат бывшей пары Екатерина Гордон.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина всё выплатила. На ее взгляд, это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала адвокат.

Она добавила, что находится на месте обыска.

По данным источника «Известий», уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», после обысков запланирован допрос. Следствие считает, что Чекалины выводили средства, полученные от марафонов, в Дубай по подложным документам. Дело ведет следственный департамент МВД.

Кануть в сторис: российские блогеры потеряли до 90% дохода
Как авторы контента пытаются заработать на новых для себя площадках

Об обыске и появлении нового уголовного дела в отношении Чекалиных сообщалось ранее в этот день.

До этого, в марте 2023 года, в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024