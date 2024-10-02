Адвокат назвала обыск у Чекалиных сюрпризом для них

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) выплатила все средства, которые должна была, и обыск стал для нее и ее экс-супруга сюрпризом. Об этом 2 октября сообщила «Известиям» адвокат бывшей пары Екатерина Гордон.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина всё выплатила. На ее взгляд, это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала адвокат.

Она добавила, что находится на месте обыска.

По данным источника «Известий», уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», после обысков запланирован допрос. Следствие считает, что Чекалины выводили средства, полученные от марафонов, в Дубай по подложным документам. Дело ведет следственный департамент МВД.

Об обыске и появлении нового уголовного дела в отношении Чекалиных сообщалось ранее в этот день.

До этого, в марте 2023 года, в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.