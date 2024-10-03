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Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе средств за рубеж

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж 251 млн рублей. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил источник «Известий».

Сообщается, что бывшие супруги задержаны в рамках 91-й статьи. Им будут избраны меры пресечения 3 октября в Троицком суде.

Следствие считает, что подозреваемые совершили незаконные валютные операции, переведя денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы.

Чекалины пользовались услугами банков Дубая, а оплата осуществлялась через ссылку на банк ОАЭ. Следователи считают, что это свидетельствует о переводе денег по фиктивным документам.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон подтвердила в социальных сетях, что Валерия находится не дома и ее допрашивают.

Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению
Бывших супругов подозревают в переводах валюты за границу по подложным документам

Накануне сообщалось, что в отношении Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В марте 2023 года в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.

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