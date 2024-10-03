Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению
По уголовному делу о переводе валюты за границу по поддельным документам Артему и Валерии Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали «Известиям» юристы. Как полагает следствие, блогеры с нарушением закона выводили средства, полученные от онлайн-марафонов, в Дубай. Ущерб оценивается более чем в 250 млн рублей. Эксперты пояснили, что описанная в материалах дела схема проста — в адрес зарубежных фирм-пустышек направляются деньги, но взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает.
В чем подозревают Чекалиных
Бывших супругов Артема и Валерию Чекалиных, на которых завели новое уголовное дело, скорее всего, отправят под домашний арест, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Мера пресечения будет избираться в Троицком районном суде Москвы, дата и время заседания пока неизвестны. Утром в среду, 2 октября, силовики провели обыски в квартире блогеров.
Дело возбуждено по статье о переводе валюты или рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В деле фигурируют два ИП, зарегистрированных по отдельности на экс-супругов, и их компании «Би Фит» и «Летик Мейкап». В выводе денег, по предварительным данным, участвовали два гражданина Украины — Роман Вишняк и Денис Смирно, а также еще один сообщник.
По версии следствия, Чекалины выводили средства, полученные от образовательных марафонов, в Дубай по подложным документам. Сумма ущерба — более 250 млн рублей.
В полицию, рассказал источник, обратился Вишняк, после того как блогеры не заплатили ему за услуги. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов, после этого ожидается проведение очной ставки между заявителем и Артемом Чекалиным.
Адвокат блогеров Екатерина Гордон рассказала «Известиям», что для ее клиентов новое дело — «это сюрприз».
— Чекалина всё выплатила [по прошлому обвинению в неуплате налогов]. На ее взгляд, это охота на ведьм, никаких предупреждений не было, — пояснила она.
В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.
В конце декабря того же года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств.
15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на общую сумму 504 млн рублей.
Жизнь после неуплаты налогов
В конце декабря 2023 года, после снятия судебного запрета на использование соцсетей, Лерчек вернулась в свой блог — она опубликовала специально снятый по этому случаю видеоролик. На кадрах в компании тогда еще мужа Артема и детей Лерчек появляется из огромной подарочной коробки, которую усыпает сверкающее конфетти.
На своих страницах на других площадках Чекалина продолжила с завидной регулярностью публиковать контент, устраивала розыгрыши среди подписчиков, размещала рекламные посты. Присутствие Лерчек в медийном пространстве вышло и за пределы блога. 13 мая 2024 года она появилась уже без супруга на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards».
— Сейчас я хочу вернуть свой фотоконтент. Ко мне вернулся фотограф из Америки. Мы сейчас будем творить и опять хотим немножечко разбудить российские запрещенные и незапрещенные сети, — делилась блогер с журналистами. — Сейчас, несмотря на то что продолжаю работу над косметикой, фитнес-марафонами, хочу создать организацию помощи, поддержки женщин. Такую, мотивирующую. Сейчас я как раз на стадии оформления всей документации. Наверное, женский клуб, но не в том формате, когда есть взносы, а вообще для всех девочек бесплатно.
Кроме того, Лерчек успела принять участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Команда блогера в преддверии премьеры активно занималась пиар-кампанией — рассказывала, что та после развода снялась в некоем шоу в Колумбии (в каком именно, на тот момент держалось в секрете), а после устроила смелую фотосессию с экзотическими насекомыми.
Недовольные клиенты
Впрочем, дела о неуплате налогов и переводе валюты не единственные, с которыми столкнулась Чекалина. Так, в июне и июле 2024 года против Лерчек подали иски недовольные ее курсами клиенты.
Одной из них, Арине Чумак, удалось частично взыскать ущерб — 4 тыс. рублей. Она приобрела премиальный курс: четыре месяца личной работы с Валерией Чекалиной, количество мест было ограничено. Цена «уникального предложения» составила 2 млн рублей. Участников блогер должна была отбирать лично. Лерчек обещала поделиться эксклюзивными инсайтами: дать пошаговую инструкцию, как освоить онлайн-профессии, презентовать себя в соцсетях и существенно увеличить доход.
Присоединиться к проекту решила и основательница московской юридической компании Ани Багдасарян. Ее иск к блогеру о защите прав потребителей пока рассматривает Савеловский районный суд.
— Должны были быть встречи, между встречами должны были производиться какие-то звонки, зум-встречи, — рассказала она «Известиям». — Обещалось изначально, что зум-встречи будут индивидуального характера, но этого также не происходило. Две встречи всего произошли. После первой встречи мы уже стали понимать, что что-то не так.
Визажист Арина Чумак из Омска заплатила за звездный курс положенную сумму, половину которой взяла в кредит.
— У меня был запрос — как увеличить оборот студии, как увеличить узнаваемость студии, на что мне было сказано: снимай в соцсети, — пояснила «Известиям» пострадавшая. — Но именно процессы построения бизнес-плана либо какие-то более глобальные вещи, к сожалению, я не услышала.
Курсы оказались обычными встречами и возможностью общения с Валерией Чекалиной. По словам участников, вместо обучения блогер устраивала чаепития и винные дегустации, на которых рассказывала свою историю небывалого успеха и делилась с ними «энергией».
Обещанная работа так и не началась, на встречах общались в основном на отвлеченные темы: Лерчек придумывала им странные задания, штрафовала за опоздания, отсутствие свиданий, некоторым советовала бросить парня, переехать или похудеть.
— Каждый месяц ко мне приходят люди, садятся в гостиную, и мы проводим день с моей премиальной программой мастермайнд, — говорила Чекалина на видео в своем блоге.
Что грозит блогерам
По новому уголовному делу, если ущерб от их действий будет минимальным, Артему и Валерии Чекалиным грозит до 500 тыс. рублей штрафа или до трех лет лишения свободы. Об этом «Известиям» рассказал адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.
— При этом если сумма переведенных средств по одной или нескольким операциям в течение одного года превысит 13,5 млн рублей, то есть составит крупный размер, то наказание — до 1 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы, — сказал он. — А в особо крупном размере, то есть более 65 млн рублей, — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет.
Классический вариант работы схемы по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов заключается в создании видимости экономических отношений юрлица, контролируемого злоумышленником, с контрагентами за пределами РФ.
— Если простым языком: в адрес указанных зарубежных «помоек» направляются деньги, а взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает, — пояснил партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. — При этом органу следствия важно доказать именно подложность документов, на основании которых денежные средства выведены за пределы РФ, иначе состава преступления усмотрено не будет.
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает обязанность по репатриация валютной выручки, то есть по возврату валюты на территорию России, отметил Александр Васильев.
По словам Антона Соничева, по небольшим суммам ущерба, до 13,5 млн рублей, дела прекращаются в пользу судебного штрафа. На практике при крупном размере ущерба лишение свободы назначается в пределах пяти лет — если нет отягчающих обстоятельств, например в виде организованной группы.