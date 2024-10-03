Выводы сделаны: что грозит блогерам Чекалиным по новому обвинению

По уголовному делу о переводе валюты за границу по поддельным документам Артему и Валерии Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали «Известиям» юристы. Как полагает следствие, блогеры с нарушением закона выводили средства, полученные от онлайн-марафонов, в Дубай. Ущерб оценивается более чем в 250 млн рублей. Эксперты пояснили, что описанная в материалах дела схема проста — в адрес зарубежных фирм-пустышек направляются деньги, но взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает.

В чем подозревают Чекалиных

Бывших супругов Артема и Валерию Чекалиных, на которых завели новое уголовное дело, скорее всего, отправят под домашний арест, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Мера пресечения будет избираться в Троицком районном суде Москвы, дата и время заседания пока неизвестны. Утром в среду, 2 октября, силовики провели обыски в квартире блогеров.

Дело возбуждено по статье о переводе валюты или рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В деле фигурируют два ИП, зарегистрированных по отдельности на экс-супругов, и их компании «Би Фит» и «Летик Мейкап». В выводе денег, по предварительным данным, участвовали два гражданина Украины — Роман Вишняк и Денис Смирно, а также еще один сообщник.

По версии следствия, Чекалины выводили средства, полученные от образовательных марафонов, в Дубай по подложным документам. Сумма ущерба — более 250 млн рублей.

В полицию, рассказал источник, обратился Вишняк, после того как блогеры не заплатили ему за услуги. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов, после этого ожидается проведение очной ставки между заявителем и Артемом Чекалиным.

Адвокат блогеров Екатерина Гордон рассказала «Известиям», что для ее клиентов новое дело — «это сюрприз».

— Чекалина всё выплатила [по прошлому обвинению в неуплате налогов]. На ее взгляд, это охота на ведьм, никаких предупреждений не было, — пояснила она.

В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря того же года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств.

15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на общую сумму 504 млн рублей.

Жизнь после неуплаты налогов

В конце декабря 2023 года, после снятия судебного запрета на использование соцсетей, Лерчек вернулась в свой блог — она опубликовала специально снятый по этому случаю видеоролик. На кадрах в компании тогда еще мужа Артема и детей Лерчек появляется из огромной подарочной коробки, которую усыпает сверкающее конфетти.

На своих страницах на других площадках Чекалина продолжила с завидной регулярностью публиковать контент, устраивала розыгрыши среди подписчиков, размещала рекламные посты. Присутствие Лерчек в медийном пространстве вышло и за пределы блога. 13 мая 2024 года она появилась уже без супруга на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards».

— Сейчас я хочу вернуть свой фотоконтент. Ко мне вернулся фотограф из Америки. Мы сейчас будем творить и опять хотим немножечко разбудить российские запрещенные и незапрещенные сети, — делилась блогер с журналистами. — Сейчас, несмотря на то что продолжаю работу над косметикой, фитнес-марафонами, хочу создать организацию помощи, поддержки женщин. Такую, мотивирующую. Сейчас я как раз на стадии оформления всей документации. Наверное, женский клуб, но не в том формате, когда есть взносы, а вообще для всех девочек бесплатно.

Кроме того, Лерчек успела принять участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Команда блогера в преддверии премьеры активно занималась пиар-кампанией — рассказывала, что та после развода снялась в некоем шоу в Колумбии (в каком именно, на тот момент держалось в секрете), а после устроила смелую фотосессию с экзотическими насекомыми.

Недовольные клиенты

Впрочем, дела о неуплате налогов и переводе валюты не единственные, с которыми столкнулась Чекалина. Так, в июне и июле 2024 года против Лерчек подали иски недовольные ее курсами клиенты.

Одной из них, Арине Чумак, удалось частично взыскать ущерб — 4 тыс. рублей. Она приобрела премиальный курс: четыре месяца личной работы с Валерией Чекалиной, количество мест было ограничено. Цена «уникального предложения» составила 2 млн рублей. Участников блогер должна была отбирать лично. Лерчек обещала поделиться эксклюзивными инсайтами: дать пошаговую инструкцию, как освоить онлайн-профессии, презентовать себя в соцсетях и существенно увеличить доход.

Присоединиться к проекту решила и основательница московской юридической компании Ани Багдасарян. Ее иск к блогеру о защите прав потребителей пока рассматривает Савеловский районный суд.

— Должны были быть встречи, между встречами должны были производиться какие-то звонки, зум-встречи, — рассказала она «Известиям». — Обещалось изначально, что зум-встречи будут индивидуального характера, но этого также не происходило. Две встречи всего произошли. После первой встречи мы уже стали понимать, что что-то не так.

Визажист Арина Чумак из Омска заплатила за звездный курс положенную сумму, половину которой взяла в кредит.

— У меня был запрос — как увеличить оборот студии, как увеличить узнаваемость студии, на что мне было сказано: снимай в соцсети, — пояснила «Известиям» пострадавшая. — Но именно процессы построения бизнес-плана либо какие-то более глобальные вещи, к сожалению, я не услышала.

Курсы оказались обычными встречами и возможностью общения с Валерией Чекалиной. По словам участников, вместо обучения блогер устраивала чаепития и винные дегустации, на которых рассказывала свою историю небывалого успеха и делилась с ними «энергией».

Обещанная работа так и не началась, на встречах общались в основном на отвлеченные темы: Лерчек придумывала им странные задания, штрафовала за опоздания, отсутствие свиданий, некоторым советовала бросить парня, переехать или похудеть.

— Каждый месяц ко мне приходят люди, садятся в гостиную, и мы проводим день с моей премиальной программой мастермайнд, — говорила Чекалина на видео в своем блоге.

Что грозит блогерам

По новому уголовному делу, если ущерб от их действий будет минимальным, Артему и Валерии Чекалиным грозит до 500 тыс. рублей штрафа или до трех лет лишения свободы. Об этом «Известиям» рассказал адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.

— При этом если сумма переведенных средств по одной или нескольким операциям в течение одного года превысит 13,5 млн рублей, то есть составит крупный размер, то наказание — до 1 млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы, — сказал он. — А в особо крупном размере, то есть более 65 млн рублей, — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет.

​Классический вариант работы схемы по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов заключается в создании видимости экономических отношений юрлица, контролируемого злоумышленником, с контрагентами за пределами РФ.

— Если простым языком: в адрес указанных зарубежных «помоек» направляются деньги, а взамен никаких товаров или услуг плательщику на территории России не поступает, — пояснил партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. — При этом органу следствия важно доказать именно подложность документов, на основании которых денежные средства выведены за пределы РФ, иначе состава преступления усмотрено не будет.

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает обязанность по репатриация валютной выручки, то есть по возврату валюты на территорию России, отметил Александр Васильев.

​По словам Антона Соничева, по небольшим суммам ущерба, до 13,5 млн рублей, дела прекращаются в пользу судебного штрафа. На практике при крупном размере ущерба лишение свободы назначается в пределах пяти лет — если нет отягчающих обстоятельств, например в виде организованной группы.