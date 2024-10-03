Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший муж Артем Чекалин и их партнер подозреваются в выводе из России более 250 млн рублей при помощи подложных документов. Об этом 3 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ», — написала она в Telegram-канале.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают детали противоправной деятельности, а также соучастников преступления.

В этот же день сообщалось, что блогеров задержали на 48 часов. Согласно данным следствия, подозреваемые совершили незаконные валютные операции, переведя денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы. Чекалины пользовались услугами банков Дубая, а оплата осуществлялась через ссылку на банк ОАЭ. Следователи считают, что это свидетельствует о переводе денег по фиктивным документам.

Накануне сообщалось, что в отношении Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В марте 2023 года в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.