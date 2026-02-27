Реклама
Психиатр рассказал о влиянии стресса на развитие аллергических реакций

Психиатр Холодов: аллергия может быть связана с хроническим стрессом
Фото: Global Look Press/IMAGO/Iuliia Zavalish
Обострения аллергии могут быть связаны не только с внешними раздражителями, но и с хроническим стрессом и тревожностью, влияющими на работу иммунной системы. Об этом «Известиям» 27 февраля рассказал главный врач, психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

По словам эксперта, в современной медицине аллергия, включая атопический дерматит и бронхиальную астму, рассматривается через призму психосоматического подхода. Центральная нервная система управляет иммунным ответом, и при хроническом стрессе происходит сбой в системе распознавания угроз. Под действием тревоги нейропептиды заставляют клетки выбрасывать гистамин даже при отсутствии реального внешнего раздражителя.

Как отмечает специалист, кожа и нервная система имеют общее происхождение, развиваясь из одного зародышевого листка — эктодермы. Это обуславливает их тесную связь: при сильном страхе или горе у человека может впервые проявиться крапивница. Так организм подает сигнал о перенапряжении через кожные покровы.

По словам врача, выделяется несколько психологических моделей, провоцирующих физические проявления аллергии. Одной из них является заблокированная агрессия, когда человек сдерживает раздражение, и кожа становится своеобразным защитным барьером. Также выделяют симбиотическую тревогу, часто встречающуюся в семьях с детьми-астматиками.

Аллергия на холод: кому в мороз лучше не выходить на улицу
Врачи рассказали, как низкие температуры влияют на здоровье и внешность

«Тревога матери настолько высока, что ребенок «считывает» ее на физическом уровне. Его бронхи сжимаются, потому что мир воспринимается как опасный. Вылечить такого ребенка, не убрав тревогу в семейной системе, невозможно», — отметил он.

Как подчеркнул врач, иногда аллергия может давать так называемую условную выгоду. В таких случаях мозг закрепляет аллергический сценарий как способ получения заботы или избегания обязанностей. Без проработки этих внутренних установок достичь стойкой ремиссии только медикаментозными методами крайне сложно.

По мнению психиатра, лечение аллергии без учета состояния психики часто превращается в замкнутый круг. Антигистаминные препараты блокируют симптомы, но если невроз или тревожность сохраняются, гистамин выделяется снова после окончания действия лекарства.

«Если вы замечаете, что ваши аллергические реакции совпадают по времени с нервным перенапряжением, если вы «чешетесь» перед важными событиями или задыхаетесь, когда приходится терпеть несправедливость, — не откладывайте визит к специалисту», — заключил он.

Укол в мечту: зачем россиянки делают экстремальные инъекции и чем это опасно
Инъекции в ухо и стопы рекламируют как быстрый способ похудеть и носить каблуки без боли

Врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог, врач общей практики КДЦ НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Елена Сычева 20 февраля рассказала, что использование поддельной парфюмерии может привести к отравлениям, кожным заболеваниям и аллергическим реакциям из-за содержания токсичных веществ. Она подчеркнула, что в отличие от сертифицированной продукции, которая проходит контроль безопасности и соответствует международным стандартам, подделки производятся без соблюдения установленных требований.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

