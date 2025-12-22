Реклама
Ортодонт заявил о влиянии неправильного прикуса на визуальное старение лица

Ортодонт Жук: неправильный прикус вызывает визуальное старение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Неправильный прикус является ключевым фактором, влияющим не только на здоровье зубов, но и на визуальное старение лица, включая потерю четкости овала, опущение уголков рта и углубление носогубных складок. Об этом в беседе с «Известиями» 22 декабря заявил врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

По его словам, большая часть возрастных изменений лица связана со смещением нижней челюсти, которое возникает из-за нарушения прикуса и последующего стирания зубов.

Эксперт пояснил, что зубы являются единственной опорой для нижней челюсти. При неправильном смыкании они стираются, что приводит к снижению высоты прикуса — вертикального расстояния между челюстями.

«В результате нижняя челюсть углубляется и западает, уменьшается высота нижней трети лица, что визуально добавляет возраста. Косметологические процедуры, такие как инъекции или нитевой лифтинг, носят временный характер, не устраняя первопричину, поэтому для долгосрочного эффекта необходимо восстановить правильную анатомию зубного ряда и высоту прикуса», — уточнил эксперт.

Особую роль в поддержании прикуса играют боковые зубы — моляры, которые часто разрушаются из-за кариеса. Их утрата или повреждение осложняют определение индивидуально необходимой высоты прикуса. Для точной диагностики применяется кондилография — метод исследования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Эта процедура, занимающая 30–40 минут, позволяет оценить функциональность сустава и рассчитать оптимальную форму и размер утраченных или поврежденных моляров, так как сустав сохраняет «память» об их первоначальной анатомии.

На основе данных кондилографии стоматологи могут точно воссоздать анатомию боковых зубов с помощью коронок, вкладок или ортодонтических технологий, тем самым восстанавливая необходимую высоту прикуса.

«Это не только предотвращает дальнейшее стирание зубов и проблемы с ВНЧС, такие как боли и щелчки, но и обеспечивает долговременную поддержку мягких тканей лица, сохраняя его молодой и подтянутый овал. Коррекция прикуса с учетом его высоты становится комплексным решением, объединяющим стоматологическое здоровье и эстетику», — заключил специалист.

Врач-пародонтолог, стоматолог и эксперт компании REVIXAN Анастасия Кардакова 18 ноября рассказала «Известиям» об опасных для здоровья симптомах во рту. По ее словам, тонкий налет на языке утром — вариант нормы: он появляется из-за сухости или остатков пищи. Но, если налет плотный, творожистый, сопровождается жжением и неприятным запахом, это может указывать на грибковую инфекцию (оральный кандидоз).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

