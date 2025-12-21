Фигурист Галлямов снял с себя медаль ЧР во время круга почета
Фигурист Александр Галлямов 21 декабря во время круга почета после чемпионата России (ЧР) в Санкт-Петербурге снял с себя серебряную медаль и убрал ее в задний карман.
После этого спортсмен, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, ушел со льда вместе со своей партнершей.
Ранее в этот день Галлямов раскритиковал журналистку и пригрозил «засветить» ее номер за ранний звонок после завершения чемпионата России. Звонок поступил Александру в 9:54, журналистка хотела получить комментарий по поводу публикации спортсмена о том, что «пора вешать коньки на гвоздь».
