На эстонско-российской границе возникли очереди в праздничные дни из-за неготовности Эстонии к потоку людей и нехватки сотрудников таможни. Об этом 21 декабря сообщила «Известиям» проживающая в Эстонии гражданка РФ Маргарита.

Она отметила, что провела несколько часов в очереди из-за того, что на границе работали всего два сотрудника вместо привычных четырех.

«На этой границе мы бываем редко, но зачастую проходим очень быстро. <...> Мы подъехали, ждали час, потом запустили группу людей, не более 40 [человек]. Мы потом простояли еще два часа, ждали, когда нас пустят на саму территорию границы», — поделилась жительница.

Отмечается, что у самого пункта пропуска людям пришлось стоять около 40 минут в ожидании персонала. По словам собеседницы, общение с пассажирами проходило с пренебрежением из-за того, что сотрудникам приходилось переходить на русский язык.

«Было видно, что они с таким неодобрением, нежеланием отвечают именно на русском языке», — заключила женщина.

Власти Эстонии 18 декабря обвинили трех российских пограничников в якобы пересечении границы. Случившийся инцидент, как утверждается, усилил тревогу по поводу национальной безопасности в Эстонии. Вскоре после этого в посольстве РФ в Таллине заявили, что данный инцидент будет решаться на уровне погранпредставителей двух стран.

