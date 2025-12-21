Реклама
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

На эстонско-российской границе возникли очереди в праздничные дни

Фото: ИЗВЕСТИЯ
На эстонско-российской границе возникли очереди в праздничные дни из-за неготовности Эстонии к потоку людей и нехватки сотрудников таможни. Об этом 21 декабря сообщила «Известиям» проживающая в Эстонии гражданка РФ Маргарита.

Она отметила, что провела несколько часов в очереди из-за того, что на границе работали всего два сотрудника вместо привычных четырех.

«На этой границе мы бываем редко, но зачастую проходим очень быстро. <...> Мы подъехали, ждали час, потом запустили группу людей, не более 40 [человек]. Мы потом простояли еще два часа, ждали, когда нас пустят на саму территорию границы», — поделилась жительница.

Отмечается, что у самого пункта пропуска людям пришлось стоять около 40 минут в ожидании персонала. По словам собеседницы, общение с пассажирами проходило с пренебрежением из-за того, что сотрудникам приходилось переходить на русский язык.

«Было видно, что они с таким неодобрением, нежеланием отвечают именно на русском языке», — заключила женщина.

Далеко от Таллина: Эстония вдвое снизила пропускную способность своих КПП
Власти балтийской республики усилили таможенный контроль на границе с Россией

Власти Эстонии 18 декабря обвинили трех российских пограничников в якобы пересечении границы. Случившийся инцидент, как утверждается, усилил тревогу по поводу национальной безопасности в Эстонии. Вскоре после этого в посольстве РФ в Таллине заявили, что данный инцидент будет решаться на уровне погранпредставителей двух стран.

