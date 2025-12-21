Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Об этом 21 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться», — отметил он.
По словам российского лидера, также расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены и углубляются кооперационные связи участников объединения. Отмечается, что это приносит выгоду каждому из государств.
Кроме того, сотрудничество позитивно сказывается на качестве жизни, благосостоянии населения и помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран Евразийского региона.
В ноябре российский лидер отмечал, что партнеры из стран ЕАЭС являются надежными и стабильными на российском рынке. При этом он уточнял, что РФ не станет ничего делать в ущерб партнерам из стран данных объединений в случае, если бывшие европейские партнеры захотят вернуться к сотрудничеству с РФ.
