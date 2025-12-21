Первая переводчица повести Толкина «Хоббит» Рахманова умерла в возрасте 95 лет

Первая переводчица работы Джона Рональд Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» Наталья Рахманова скончалась на 96-м году жизни. Об этом 21 декабря сообщил телеканал «78».

Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде. В детстве она изучала французский, в школе — немецкий, а в университете — английский язык. После окончания филологического факультета Ленинградского университета Рахманова начала заниматься литературными переводами. Ее первым опубликованным переводом стал рассказ Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» в 1957 году.

В 1972 году, прочитав книгу «Хоббит», она перевела две главы, а уже в 1976 году весь перевод был опубликован как отдельная книга.

