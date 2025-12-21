FT заявила о предательстве Макроном Мерца по вопросу российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда отвергнул план Берлина по возможному использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом 21 декабря сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах ЕС.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать [премьер-министра Италии] Джорджу Мелони», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Как пишет издание, это противостояние подчеркивает «новую динамику в отношениях между двумя крупнейшими европейскими державами». Автор статьи называет Германию инициативной, а Францию медлительной.

«Этот дисбаланс разрушил надежды на масштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал некоторые из крупнейших политических прорывов ЕС», — пишет Financial Times.

Лидеры ЕС 19 декабря в ходе саммита не смогли прийти к соглашению об экспроприации замороженных российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после решения подчеркнул, что отказ от конфискации замороженных российских активов является победой международного права.

Макрон 19 декабря заявил, что представителям ЕС и Украины необходимо поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность для европейцев не доверять данный диалог исключительно посредникам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Путин выразил готовность провести диалог с французским лидером.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ