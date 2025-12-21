Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

FT заявила о предательстве Макроном Мерца по вопросу российских активов

FT: Макрон предал Мерца в вопросе российских активов
0
EN
Фото: Global Look Press/Bernd Elmenthaler
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, когда отвергнул план Берлина по возможному использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом 21 декабря сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах ЕС.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать [премьер-министра Италии] Джорджу Мелони», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Как пишет издание, это противостояние подчеркивает «новую динамику в отношениях между двумя крупнейшими европейскими державами». Автор статьи называет Германию инициативной, а Францию медлительной.

«Этот дисбаланс разрушил надежды на масштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал некоторые из крупнейших политических прорывов ЕС», — пишет Financial Times.

Подлый провал: ЕС не смог договориться о конфискации российских активов 
Брюссель даст Киеву €90 млрд из своих средств — теперь европейские лидеры заговорили о необходимости разговора с Москвой

Лидеры ЕС 19 декабря в ходе саммита не смогли прийти к соглашению об экспроприации замороженных российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после решения подчеркнул, что отказ от конфискации замороженных российских активов является победой международного права.

Макрон 19 декабря заявил, что представителям ЕС и Украины необходимо поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность для европейцев не доверять данный диалог исключительно посредникам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Путин выразил готовность провести диалог с французским лидером.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025