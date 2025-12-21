Реклама
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров
Мир
СМИ сообщили о закрытых консультациях РФ и Южной Кореи впервые за долгое время
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Жительница Васильевки пострадала при ударе дрона ВСУ

В Васильевке Запорожской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому пострадала мирная жительница. Об этом 21 декабря сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом», — написал он в Telegram-канале.

В итоге пострадала женщина 1991 года рождения, которую оперативно госпитализировали. По словам главы региона, ее состояние осложняется недавно перенесенным инсультом.

Акция агрессии: Украина на треть усилила удары по России
Зачем Киев наращивает обстрелы на фоне обсуждения мирного плана и как Европа пытается втянуть США в конфликт с РФ

Накануне Балицкий сообщил, что в результате удара украинских дронов по городу Васильевке пострадал мирный житель. Глава области также отметил, что пострадавший получил ранения средней тяжести и ему оказывается вся необходимая помощь.

