Жительница Васильевки пострадала при ударе дрона ВСУ
В Васильевке Запорожской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому пострадала мирная жительница. Об этом 21 декабря сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом», — написал он в Telegram-канале.
В итоге пострадала женщина 1991 года рождения, которую оперативно госпитализировали. По словам главы региона, ее состояние осложняется недавно перенесенным инсультом.
Накануне Балицкий сообщил, что в результате удара украинских дронов по городу Васильевке пострадал мирный житель. Глава области также отметил, что пострадавший получил ранения средней тяжести и ему оказывается вся необходимая помощь.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ