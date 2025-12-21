Реклама
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров
СМИ сообщили о закрытых консультациях РФ и Южной Кореи впервые за долгое время
Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки соглашения с ЕАЭС
В МИД Белоруссии заявили о контролируемой обстановке на границе с Литвой
WP назвала Рубио движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы
Сюжет:

Украинские СМИ узнали о покупке инвестфондом Миндича 77 квартир в Киеве

Obozrevatel.ua: инвестфонд Миндича приобрел 77 квартир в Киеве
Фото: Telegram
Инвестиционный фонд, связанный с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, приобрел 77 квартир в Киеве в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale. Сделка состоялась за месяц до начала специальной военной операции на Украине. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале издания Obozrevatel.ua.

Как уточняется, квартиры были куплены со скидкой 60%. 1 кв. м обошелся фонду в 18 тыс. гривен, несмотря на то что для обычных покупателей цена начиналась от 48 тыс. гривен за «квадрат».

«Таким образом, общая сумма скидки от застройщика превысила $5 млн», — говорится в публикации.

Агония и медные трубы: коррупция на Украине может обернуться смещением Зеленского
В смене лидера киевского режима могут быть заинтересованы и в Вашингтоне

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе государства. В результате прошло около $100 млн. В тот же день обвинения предъявили семи лицам, включая Миндича (его называют руководителем преступной схемы).

Газета «Украинская правда» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 18 декабря, рассказала, что примерно 59% украинских граждан считают президента Украины Владимира Зеленского ответственным за действия своего ближайшего соратника Миндича в рамках крупного коррупционного скандала в стране.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

