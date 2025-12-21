Украинские СМИ узнали о покупке инвестфондом Миндича 77 квартир в Киеве
Инвестиционный фонд, связанный с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, приобрел 77 квартир в Киеве в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale. Сделка состоялась за месяц до начала специальной военной операции на Украине. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале издания Obozrevatel.ua.
Как уточняется, квартиры были куплены со скидкой 60%. 1 кв. м обошелся фонду в 18 тыс. гривен, несмотря на то что для обычных покупателей цена начиналась от 48 тыс. гривен за «квадрат».
«Таким образом, общая сумма скидки от застройщика превысила $5 млн», — говорится в публикации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе государства. В результате прошло около $100 млн. В тот же день обвинения предъявили семи лицам, включая Миндича (его называют руководителем преступной схемы).
Газета «Украинская правда» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 18 декабря, рассказала, что примерно 59% украинских граждан считают президента Украины Владимира Зеленского ответственным за действия своего ближайшего соратника Миндича в рамках крупного коррупционного скандала в стране.
