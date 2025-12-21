Нападающий ФК «Реал Мадрид» Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

Французский нападающий футбольного клуба (ФК) «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе в воскресенье, 21 декабря, назвал футболиста саудовского ФК «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим другом и кумиром после того, как повторил его клубный рекорд по числу голов за календарный год.

Отмечается, что ранее французский нападающий в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Севильи» забил свой 59-й гол в этом году, что позволило ему повторить рекорд Роналду, который был установлен в 2013 году.

«Это невероятно, в мой первый год в «Реале» я смог сделать то, что сделал Криштиану. Он мой кумир и лучший игрок в истории этого клуба. <...> У меня очень хорошие отношения с Криштиану, он мой друг», — сказал он в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Мбаппе также выразил признательность Роналду за его доброту и помощь при адаптации в переходе в «Реал».

Российский вратарь французского футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов 17 декабря смог одержать победу в серии пенальти над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Отмечалось, что основное время завершилось вничью со счетом 1:1, но российский вратарь французского клуба смог отразить четыре удара, и это позволило его команде одержать победу в матче.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ