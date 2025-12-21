Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Нападающий ФК «Реал Мадрид» Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

0
EN
Фото: REUTERS/Juan Barbosa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Французский нападающий футбольного клуба (ФК) «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе в воскресенье, 21 декабря, назвал футболиста саудовского ФК «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим другом и кумиром после того, как повторил его клубный рекорд по числу голов за календарный год.

Отмечается, что ранее французский нападающий в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Севильи» забил свой 59-й гол в этом году, что позволило ему повторить рекорд Роналду, который был установлен в 2013 году.

«Это невероятно, в мой первый год в «Реале» я смог сделать то, что сделал Криштиану. Он мой кумир и лучший игрок в истории этого клуба. <...> У меня очень хорошие отношения с Криштиану, он мой друг», — сказал он в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Мбаппе также выразил признательность Роналду за его доброту и помощь при адаптации в переходе в «Реал».

Стена не подвинется: подвиги Сафонова в финале Межконтинентального кубка покорили мир
Вратарь ПСЖ отразил четыре послематчевых пенальти, переписав рекорды и заслужив похвалу даже от Буффона

Российский вратарь французского футбольного клуба (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов 17 декабря смог одержать победу в серии пенальти над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Отмечалось, что основное время завершилось вничью со счетом 1:1, но российский вратарь французского клуба смог отразить четыре удара, и это позволило его команде одержать победу в матче.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025