Мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике
Мужчина впал в кому после пластической операции в частной московской клинике. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
«Росздравнадзор проверяет информацию об инциденте в московской частной клинике пластической хирургии, где, по сообщениям СМИ, мужчина впал в кому после операции», — написали в Telegram-канале ведомства.
По данным источника «Известий», пострадавшим является советник гендиректора сервиса рекрутинга, мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что 20 декабря он делал операцию — липосакцию живота. Сразу после процедуры у мужчины начались осложнения — остановилось дыхание. Врачи частной клиники вызвали скорую помощь и провели ему реанимацию, пока она ехала.
В московской клинике пластической хирургии 7 декабря умерла пациентка. По информации «Известий», женщине провели две операции — по уменьшении груди и коррекции живота (абдоминопластику), но утром ей стало плохо, и врачи не смогли ее спасти. По факту гибели пациентки возбудили уголовное дело.
