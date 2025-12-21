Маск стал первым человеком в истории с состоянием выше $700 млрд
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $700 млрд. По свежей оценке журнала Forbes, его капитал достиг $749 млрд, передает телеканал «Известия».
Более $100 млрд из этой суммы он набрал меньше чем за неделю. Состояние выросло после отмены судебного решения по опционам Tesla. Рыночная стоимость его компании SpaceX взлетела с $400 млрд в августе до $800 млрд в декабре. Это значительно прибавило к состоянию Маска, которому принадлежит 42% акций. На втором месте — глава Oracle Ларри Эллисон примерно с $400 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.