Актера Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками
Народного артиста РСФСР Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками. Об этом 10 октября сообщил источник «Известий».
Отмечается, что Збруев был доставлен в больницу 9 октября. В ходе обследования выявили ряд серьезных урологических проблем, которых потребовали хирургического вмешательства.
По словам собеседника, стабилизировав состояние пациента, медики перевели его в профильную больницу. У актера, помимо этого, серьезные проблемы с давлением и сердцем.
Збруев был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в ночь на 9 октября. По словам президента Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженного деятеля искусств РФ Марка Варшавера, артист еще несколько дней пробудет в медучреждении.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ