Боярский перенес инфаркт: что известно о здоровье артиста

В понедельник, 27 ноября, 73-летний Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи подозревали у него обширный инфаркт. Однако уже на следующий день, во вторник, медики сумели стабилизировать состояние актера и перевести его в обычную палату. О состоянии здоровья Михаила Боярского рассказывают «Известия».

Боярский в больнице

О госпитализации 73-летнего артиста стало известно накануне. Однако, как сообщили петербургские СМИ, актер почувствовал себя плохо еще в понедельник, 27 ноября. Приехавшие по вызову врачи госпитализировали Боярского в Мариинскую больницу с подозрением на обширный инфаркт. Актер сразу был помещен в реанимацию.

На следующий день, во вторник, 28 ноября, актера перевели в обычную палату. Как сообщили врачи, диагноз «инфаркт» по результатам обследования подтвердился, однако, к счастью, он оказался необширным — медики в итоге назвали его небольшим. Врачам достаточно быстро удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента. После этого его перевели из реанимационного отделения в кардиологию.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Комментируя здоровье актера, его сын Сергей Боярский 28 ноября заявил РБК, что отец переведен в обычную палату и уже смог поговорить с ним по телефону. «Чувствует себя нормально, голос бодрый», — рассказал журналистам Сергей Боярский.

Как сообщается, сейчас Михаил Боярский находится в платной палате кардиологического отделения Мариинской больницы Санкт-Петербурга. В ближайшее время он останется под наблюдением врачей.

Что случилось с Боярским — новости

Не все источники, однако, подтверждают, что Михаил Боярский перенес инфаркт. Так, в театре имени Ленсовета заявили журналистам, что госпитализация артиста была плановой . Такую же версию высказала жена актера Лариса Луппиан. Издание Daily Storm со ссылкой на пиар-менеджера артиста Надежду Дуванову сообщило, что со здоровьем Боярского всё хорошо, а информация об инфаркте — просто-напросто фейк.

Тем не менее информацию о том, что Михаил Боярский находится в кардиологическом отделении Мариинской больницы, можно считать достоверной, поскольку ее уже не раз подтвердили сами медики. По имеющимся данным, у Боярского наблюдаются нарушения сердечного ритма, поэтому медики и далее в течение некоторого времени будут наблюдать за состоянием здоровья артиста и проводить лечение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Боярскому уже передал привет футбольный клуб «Зенит». Боярский — давний и, пожалуй, самый знаменитый болельщик петербургского футбольного клуба. Известно, что он по возможности старается не пропускать матчи любимой команды. «Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — такое заявление опубликовала пресс-служба «Зенита» в клубном Telegram-канале.

О перспективах возвращения Михаила Боярского из больницы медики пока ничего не сообщали. Известно, однако, что театр имени Ленсовета отменил запланированные на первую половину декабря спектакли «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме» — последние репертуарные спектакли театра, в которых играл Михаил Боярский. Как сообщается на сайте театра, вместо спектаклей с участием Боярского, стоявших в афише на 4 и 14 декабря, на сцене покажут другие работы — «Ревизор» и «Синьор из высшего общества».

Здоровье Боярского

Боярский не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. Так, в 1979 году актер, торопясь на съемки в картине «Сватовство гусара», попал в тяжелую автомобильную аварию. В результате у него диагностировали множество переломов, и несколько недель ему пришлось провести на вытяжке в травматологии. В 1980-х у 35-летнего Михаила Боярского диагностировали панкреатит, который в хронической форме остался с ним до конца жизни. Сам Боярский в интервью открыто рассказывал о своей болезни и не скрывал, что она была связана со злоупотреблением алкоголем. А в 1994 году у Боярского диагностировали сахарный диабет, который негативно сказался на зрении артиста.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Летом 2021 года Михаил Боярский переболел коронавирусом . Несмотря на то что, по словам актера, болезнь проходила в достаточно легкой форме, Боярский был госпитализирован и выздоравливал под наблюдением врачей. Однако, как позже признавался сам артист, постковидный синдром оказался хуже самой болезни. Как отметил Михаил Боярский, перенесенная болезнь отразилась не только на его физическом, но и на эмоциональном состоянии и когнитивных функциях. Он жаловался на ухудшение памяти, а также на симптомы, напоминающие депрессию, которые не покинули его окончательно даже через год-полтора после болезни.

В марте 2023 года Михаил Боярский заявил, что планирует завершить свою карьеру в театре имени Ленсовета. По словам артиста, ему стало трудно петь и танцевать на сцене после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако до недавнего времени он всё же был постоянно задействован в нескольких спектаклях театра. Вернется ли артист на сцену после того, как выпишется из кардиологии, пока неизвестно.

Михаил Боярский: биография

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Александровича Боярского и Екатерины Михайловны Мелентьевой.

В актерской копилке Михаила Боярского около сотни ролей разных жанров. Однако образы смелого д’Артаньяна из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и пылкого Теодорро из ленты «Собака на сене» принесли ему всенародную славу.

Усы, одежда черного цвета, шарф и неизменная шляпа — составляющие фирменного имиджа Михаила Боярского. Актер пояснил, почему не расстается с головным убором. Оказывается, привычка носить шляпу пришла к нему из кино. Он часто появлялся на съемочной площадке и экранах в треуголках, шапках, шляпах и, исполняя на концертах песни из лент, нуждался в соответствующем атрибуте.