Войти в прививку: как изменится обновленный «Спутник Лайт»

Обновленная вакцина «Спутник Лайт» будет произведена по той же технологии, что и классическая, однако получит другой антигенный состав — он будет эффективен против заражения подвариантами «Омикрона» группы ХBB, которые циркулируют на данный момент . Первая партия препарата против актуальных сейчас вариантов коронавируса поступит в гражданский оборот к 10 декабря , сообщил «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Вирусологи считают, что препарат не потеряет свою актуальность и в следующем году . По данным Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось более чем на 22% .

Актуальный «Спутник»

Первые партии обновленной вакцины проходят процедуру контроля в Росздравнадзоре , сообщил «Известиям» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Одновременно с этим Минздрав должен выдать разрешение на реализацию. Все мероприятия должны быть выполнены до 10 декабря , а возможно и на пару дней раньше.

— Действительно, рассчитываем, что к 10 декабря первая партия обновленной однокомпонентной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 поступит в гражданский оборот. Это будет «Спутник Лайт» в обновленном антигенном составе , — сказал Александр Гинцбург.

Вакцину произведут по той же технологии, что и классический «Спутник Лайт», однако она получит обновленный антигенный состав — она будет эффективна против заражения подвариантами «Омикрона» группы ХBB .

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— В состав вакцины входит один штамм, и, как мы показали, обновленная вакцина защищает от производных XBB , которые сейчас существуют, вирус нейтрализует и понижает в легких животных количество возбудителя,— сказал ученый.

По словам Александра Гинцбурга, во время испытаний препарата никаких осложнений у участников не возникло. Не было зафиксирована ни одного случая с тяжелыми побочными эффектами. Иногда после вакцинации наблюдался подъем температуры, но это естественная реакция.

Как пояснил руководитель научного центра, сейчас за закупку вакцины отвечают регионы. По их заявкам уже была произведена первая партия препарата . Однако в соответствии с федеральными законами, закупки должны пройти через конкурсные процедуры . Поэтому от регистрации до момента, когда вакцина попадет в медучреждения, пройдет некоторое время. То есть оперативность поступления вакцин в поликлиники напрямую зависит от расторопности региональных команд, которые отвечают за этот процесс .

Вместе с тем у частных медицинских сетей есть возможность производить закупки без конкурса . Поэтому, скорее всего, у них препарат появится быстрее, но вряд ли они будут вакцинировать население бесплатно.

Как подчеркнул специалист, обновленная вакцина будет защищать от штаммов, которые циркулируют сейчас. Актуальность препарата будет зависеть от скорости эволюции возбудителя .

Вакцина была нужна еще в конце августа – начале сентября, а к 10 декабря эффективность ее использования для борьбы с эпидемическими процессами может быть уже не столь высокой , считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Судя по динамике, к 10 декабря мы будем либо на пике заболеваемости, либо она уже пойдет на спад. Вакцина не моментальное средство, и реально люди будут привиты в значимом объеме только к январю-февралю. А после январских праздников из-за каникулярного разрыва и так будет снижение числа заболевших . Плюс возрастет количество обладателей иммунитета, так как больше людей успеют переболеть. Наличие актуальной вакцины безусловно лучше, чем ее отсутствие. Но новый пик заболеваемости будет только следующей осенью, а к этому моменту актуальность препарата из-за новых штаммов снизится, — сказал «Известиям» Павел Волчков.

Фото: РИА Новости

Однако даже в 2024 году вакцина с обновленным антигенным составом будет гораздо актуальнее, чем препараты, сделанные на основе первых штаммов коронавируса. Сейчас 99% новых подвидов составляют разновидности «Омикрона», но полноценные новые штаммы пока не выделяются. Поэтому вакцина на основе этого варианта останется эффективной . Хотя у вируса будет целый год на дальнейшие мутации, поэтому защита после вакцинации будет не 100%-ной, резюмировал эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решить проблему быстрого устаревания вакцин из-за возникновения новых штаммов можно с помощью «вакцинных консервов» — прототипов препаратов от новых штаммов, которые могут стать доминирующими . По его словам, это позволит быстрее наладить производство новых препаратов с нужным антигеном.

Вновь на пике

Сейчас в России наблюдается рост числа заражений COVID-19. По данным Роспотребнадзора, на 14 ноября показатель заболеваемости за неделю на 100 тыс. населения составил 29,63 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8% . Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране .

По мнению руководителя центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберта Ризванова, рост объясняется несколькими факторами, главным из которых можно назвать начало сезона ОРВИ .

— Традиционно осень-зима — это сезон острых респираторных вирусных инфекций, ОРВИ и сезонного гриппа. На этом фоне любые респираторные инфекции поднимают голову. С другой стороны, появились новые штаммы COVID-19 , которые устойчивы к иммунитету, выработанному в ответ на вакцины против первых штаммов коронавируса и на ранее перенесенную инфекцию SARS-CoV-2, — сказал Альберт Ризванов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Однако несмотря на то что эффективность «Спутника V» против заражения «Омикроном» очень низкая, он продолжает защищать от смертельного исхода . Это объясняется тем, что даже если антитела не видят новые штаммы, существует Т-клеточный иммунитет, от которого вирусу сложнее спрятаться, и он защищает от тяжелого течения . Поэтому сейчас мы видим рост заболеваемости без осложнений.

Рост новых случаев заражения SARS-CoV-2 вполне ожидаем, поскольку сейчас циркулирует одновремен но множество субвариантов «Омикрона», которые отличаются большей заразностью и большим ускользанием от иммунитета , рассказал «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— То есть мы получили много новых вирусов, к каждому из которых у людей формируется иммунитет неизвестной напряженности . У кого-то меньше, у кого-то больше. Это убережет уже переболевших, но не остановит распространение инфекции, потому что специфической вакцинации — то есть предупредительных мер — пока нет . Получается, как в первый раз в 2020 году, — сказал Михаил Болков.