Народного артиста Александра Збруева доставили в НИИ Склифосовского

Народный артист РСФСР Александр Збруев был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в ночь на 9 октября. Об этом 9 октября сообщил президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

«Александр Викторович попал в больницу сегодня ночью, это НИИ Склифосовского. Были жалобы по урологической части. Сейчас опасений за его здоровье нет», — отметил Варшавер в разговоре с ТАСС.

По его словам, артист еще несколько дней пробудет в медучреждении.

В этот же день в соцсетях появились сведения об экстренной операции Шуфутинского: якобы у артиста обнаружили опухоль, которую вырезали из-за подозрений, что новообразование злокачественное. Позднее PR-директор музыканта Татьяна Юмашева сообщила, что данная информация является фейком.

