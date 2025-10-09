PR-директор Шуфутинского опровергла информацию про экстренную операцию артиста
Информация об экстренной операции певца Михаила Шуфутинского является фейком. Об этом 9 октября рассказала «Известиям» PR-директор музыканта Татьяна Юмашева.
Недостоверной информацией, по ее словам, также являются сообщения о госпитализации артиста с подозрением на онкологию.
Ранее в соцсетях появились сведения об экстренной операции Шуфутинского: якобы у артиста обнаружили опухоль, которую вырезали из-за подозрений, что новообразование злокачественное.
Актер театра и кино Виктор Сухоруков 1 октября в беседе с «Известиями» опроверг информацию о своей госпитализации. Тогда сообщалось, что артиста якобы экстренно доставили в больницу в Москве с болью в груди.
