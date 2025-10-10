Особый народный праздник 11 октября — Харитонов день: история, традиции, приметы

Ежегодно 11 октября православные верующие чтят память Харитона Исповедника, одного из выдающихся подвижников раннего христианства, жившего на стыке III–IV столетий. В народном календаре праздник носит название Харитонов день. В 2025 году дата выпадает на субботу. О ее истории, традициях, запретах и приметах читайте в материале «Известий».

Какой церковный праздник 11 октября

Святой Харитон родился и жил в Иконии, крупном центре Малой Азии на стыке III–IV столетий. Во времена жестоких гонений на христиан при императорах Галерии, Максимиане и Ликинии он открыто исповедовал свою веру и отказывался поклоняться языческим богам. За это его подвергли пыткам, однако праведник выстоял, укрепляемый примером святых мучеников, в особенности первомученицы Феклы, память о которой особенно почиталась в его родном городе.

После прекращения гонений святого отпустили на свободу. Оставив Иконию, Харитон отправился в Иерусалим. На этом пути произошел ключевой эпизод его жизни, который был расценен святым как знак свыше. Согласно преданию, по пути он был захвачен разбойниками, которые заперли его в пещере, намереваясь позже убить.

Однако чудо спасло исповедника — змея, проникшая в пещеру, отравила своим ядом сосуд с вином. Вернувшиеся грабители, не заметив подвоха, выпили вино и погибли. Харитон, оставшийся в живых, воспринял это как Божий промысел.

Благодарный за спасение, он решил остаться в этой пещере, обустроив там сначала церковь, а затем — целую монашескую обитель. Так возникла Фаранская лавра — первая в истории монашества Иудейской пустыни, а сам Харитон стал автором строгого устава для новой общины.

Позднее святой основал еще два монастыря — Иерихонский и Сукийский, также известный как Ветхая лавра. Несмотря на стремление к уединению, он не отказывал в духовной помощи приходящим к нему людям. Считается, что именно он составил чин иноческого пострижения, легший в основу будущих монашеских практик на Востоке.

Последние годы жизни преподобный провел в пещере недалеко от Сукийской обители, но не прекращал наставничества и духовного руководства над всеми тремя своими монастырями. Умер он в глубокой старости, оставив после себя прочное духовное наследие и вдохновив многих последователей на отшельническую жизнь, полную молитв и духовного подвига. Погребен святой был в Фаранской лавре — именно там, где когда-то чудом избежал гибели.

Традиции народного праздника Харитонов день 11 октября

На Руси с давних пор Харитонов день считался временем особой активности темных сил. С наступлением сумерек предки старались не покидать свои дома, ограничивали контакты, избегали лишних разговоров, особенно с черноглазыми людьми, которых нередко подозревали в способности навлекать беду. В деревнях по этому случаю поговаривали: «Харитон — в избе урон», намекая на то, что день может принести беды и неурядицы.

После 11 октября никто не отваживался есть лесные ягоды — бытовало мнение, что дьявол пометил их своей скверной, ядовитой слюной. Считалось, что вкусившие этих плодов рискуют серьезно заболеть или вовсе не пережить зиму. Хозяйственные заботы в этот день также откладывали. Люди стремились к тишине и уединению, фактически превращая праздник в день домашнего отдыха.

Особое значение придавалось сновидениям в ночь на 11 октября. Предки считали их знамением, предвещающим ближайшие события. Такие сны не рассказывали вслух, чтобы не разрушить их магическую силу. Если они были тревожными, утром пили святую воду для защиты от бед и очищения от невидимого зла.

Молодые пары в этот день готовили пироги с медовой начинкой, угощали ими родных. Этот ритуал был символом будущей сладкой жизни.

Что нельзя делать в праздник Харитонов день 11 октября

Харитонов день на Руси был временем строгих табу и ограничений. Считалось, что в праздник следует избегать активного общения, не приглашать никого в гости, так как любые контакты с посторонними могут обернуться бедой.

Что еще нельзя делать 11 октября:

подметать и мыть полы — можно смыть из дома удачу.

переставлять мебель — есть риск разбудить темные силы и лишить дом защиты;

начинать новые дела — они обречены на неудачу;

отправляться в дальнюю дорогу — путь будет тяжелым, а итог — неблагополучным;

шуметь и устраивать застолье — день опасный, требует тишины и сосредоточенности.

Народные приметы на 11 октября

11 октября крестьяне традиционно наблюдали за природой — погода и поведение животных в этот день считались знаковыми:

зайцы не сменили серую шерсть на белую — зима будет поздней;

листья падают тыльной стороной вверх — следующая осень будет богатой на урожай;

ветер усиливается к вечеру — с декабря по февраль ожидается много снега;

куры нахохлились и сидят тихо — грядет резкое похолодание и заморозки;

небо затянуто серыми тучами с утра — зима будет долгой и холодной.

Ранее «Известия» рассказали, когда и как россияне отмечают особый народный праздник Иван Богослов.