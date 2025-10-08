Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

Молитва оптинских старцев: происхождение, смысл и традиция чтения

0
EN
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Молитва оптинских старцев — одно из самых известных духовных наследий православной традиции, прошедшее через века и сохранившее актуальность для современного человека. Ее называют «молитвой на начало дня» и читают, чтобы встретить всё, что он принесет, с миром в душе и доверием к Богу. Подробности — в материале «Известий».

История молитвы оптинских старцев

Молитва, известная в церковной среде как «молитва оптинских старцев», связана с уникальным явлением русского монашеского старчества, сформировавшегося в Оптиной пустыни в XIX—XX веках.

Оптина — один из самых значимых центров духовного наставничества в Православной России. Здесь возникла особая школа подвижничества и исповеднического служения, прославившаяся своими старцами — духовными отцами, к которым за советом шли и миряне, и священники. История этого монастыря и традиция старчества подробно фиксируются в монастырских архивах и публикациях самого монастыря.

Точная история самой молитвы остается предметом обсуждения и нескольких версий в церковной публицистике. По одной из наиболее распространенных версий, центральные строки молитвы приписывают преподобному Амвросию Оптинскому. По другим текст складывался постепенно, собираясь в среде духовных чад разных оптинских старцев и фиксировался уже их учениками в начале XX века.

В дореволюционных и советских источниках есть свидетельства о том, что отдельные строчки или прошения пришли из личных поучений и наставлений старцев и позднее получили закрепление в молитвенном обращении на начало дня.

Важным этапом становления молитвы стало ее сохранение и распространение через писания духовных детей оптинских старцев, издания патериков и воспоминания паломников.

В советский период Оптина как монастырский центр переживала преследования и закрытия, однако традиция старчества и связанные с ней молитвенные тексты сохранялись в рукописях и через устную передачу, а массовое распространение современной редакции молитвы произошло в XX веке, в особенности в конце XX — начале XXI столетия, когда интерес к оптинскому наследию резко возрос.

День молитвы за усопших: когда Покровская родительская суббота в 2025 году
Верующие чтят своих предков в храме и дома, продолжая древние обычаи поминовения

Смысл и духовное содержание молитвы

Содержательная линия молитвы оптинских старцев выстроена вокруг нескольких ключевых христианских тем: смирение перед волей Божией, готовность принять житейские испытания с внутренним спокойствием, прошение о даровании душевных сил для праведного поведения в мирской суете и просьба о руководстве в ежедневных делах.

Текст направлен не столько на точное описание внешних обстоятельств, сколько на формирование внутреннего отношения верующего — принятия, доверия и благодарности. Это делает молитву универсальным духовным инструментом как для монахов, так и для мирян.

В практическом измерении молитва служит памяткой для настроя на день. Многие современники и исследователи отмечают, что в коротком и емком тексте присутствует именно та концентрированная наставительная мудрость, которая и сделала его популярным среди широких кругов верующих.

Кроме чисто нравственного и психологического эффекта, молитва оптинских старцев играет роль духовного напоминания о церковных приоритетах: не позволять раздражению и страху управлять поступками, не искать спасения в мирских средствах, принимать ограничения и утраты как часть пути к духовному возрастанию.

Сильнейшая молитва на весь октябрь — эти строки творят чудеса
14 октября православные отметят Покров Пресвятой Богородицы

Как правильно читать молитву

Практика чтения молитвы оптинских старцев не требует сложных ритуальных условий, но связана с рядом рекомендаций, выработанных церковной традицией и советами современников оптинских старцев.

Во-первых, молитву обычно читают утром — «встав от сна», как часть начала дня и духовного настроя перед внешними делами. Кто-то использует ее как вечернюю подготовку ко сну, кто-то — как короткое правило в течение дня при стрессовых обстоятельствах.

Во-вторых, важна осознанность и внимание при произнесении слов: рекомендуют читать неспешно, с попыткой внутреннего переживания смысла, а не механического проговаривания. Многие пастырские рекомендации подчеркивают, что молитва становится действенной не вследствие красивой фразеологии, а благодаря внимательности, сокрушению и готовности исполнять предписываемые ею установки в повседневной жизни. Это общее правило для всех кратких молитвеных текстов, сложившихся в старческой традиции.

Молитва не заменяет регулярного исповедного и евхаристического участия в церковной жизни. Она выступает как вспомогательное средство нравственного и духовного ориентирования, усиливающее те дарования благодати, которые человеку доступны через таинства Церкви и постоянную духовную работу.

Чтение текста без стремления к внутренним переменам сведет практику к формальности; наоборот, сочетание молитвенного настроя с покаянием, прочтением святых писаний и духовным советом дает максимальный эффект.

Молитва оптинских старцев:

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесет мне наступающий день.
Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле.
Господи, на всякий час этого дня во всём наставь и поддержи меня.
Господи, какие бы я ни получал известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и с твердым убеждением, что на всё есть Твоя святая воля.
Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня.
Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами.
Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобою.
Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.
Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня.
Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать.
Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого Сам води и управляй мною.
Господи, просвети мой ум и сердце моё для разумения Твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближним моим.
Господи, благодарю Тебя за всё, что со мною будет, ибо твёрдо верую, что любящим Тебя всё содействует ко благу.
Господи, благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025