Приближается величайший церковный праздник осени: Покров Пресвятой Богородицы

Православные христиане ежегодно 14 октября отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Хотя он и не входит в число двунадесятых, значение этого торжества в церковной традиции огромно. Его корни уходят в X век: по преданию, именно тогда Божия Матерь распростерла свой омофор над жителями Константинополя, защитив их от нашествия врагов. Подробнее об истории и обычаях праздника — в материале «Известий».

Покров Пресвятой Богородицы: история церковного праздника 14 октября

День Покрова Пресвятой Богородицы напоминает православным о чудесном явлении Божией Матери, произошедшем около 910 года. Формирование праздника тесно связано с событиями, происходившими в Константинополе. Согласно преданию, город оказался в осаде врагов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители собрались во Влахернском храме, где хранились святыни — Крест Господень и одежды Богородицы, чтобы вознести совместную молитву. Среди верующих находились юродивый Андрей Цареградский и его ученик Епифаний.

По преданию, ближе к рассвету Андрей увидел в небесном сиянии Пресвятую Богородицу, окруженную ангелами и святыми, в сопровождении Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Богоматерь молилась вместе с собравшимися, а затем сняла со своих плеч омофор и распростерла его над верующими в храме, словно покрывая их небесной защитой. Считается, что ее заступничество отвело беду: враги оставили город, не пролив крови.

До конца неизвестно, как именно утвердился праздник в церковной традиции. Одни источники утверждают, что он возник в Византии и позже перешел на Русь, другие связывают его рождение с древнерусской культурой.

Здание церкви Покрова на Нерли Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Официальное празднование Покрова установил князь Андрей Боголюбский в 1164 году. Он особо почитал юродивого Андрея и считал его своим небесным покровителем. При нем недалеко от княжеской резиденции была возведена церковь Покрова-на-Нерли, ставшая прообразом множества других храмов в честь Богородицы, распространившихся по всей Руси. Так омофор Богоматери словно символически распростерся над всей землей Русской.

Омофор стал знаком ее любви и защиты, которые она простирает над людьми. Для православных Дева Мария является главной заступницей перед Богом. Существует также мнение, что в Новгороде Покров отмечался еще до официального утверждения праздника.

По другим преданиям, сам юродивый Андрей был родом именно оттуда.

Историки до сих пор расходятся во взглядах, против чьего нашествия Богородица явила Свое заступничество. Одни считают, что речь идет о нападении мусульман, другие связывают легенду с варягами под предводительством Аскольда и Дира, осадившими Киев.

Фото: ТАСС/Александр Река

Церковь видит главный смысл праздника в том, что Пресвятая Богородица готова всегда вступиться за верующих и явить помощь в самых трудных обстоятельствах. Ежегодно праздник Покрова отмечается 14 октября.

Кому и о чем молиться на Покров Богородицы

Существует множество икон, посвященных Покрову, но всех их объединяет единый образ — Богоматерь, распростершая в руках омофор. Иногда ее изображают в окружении ангелов, а на отдельных иконах присутствует Христос, к Которому она обращает молитву.

В этот день православные посещают Божественную литургию, исповедуются и молятся. В храме звучат кондак, тропарь и молитва Божией Матери. Те, у кого нет возможности прийти в церковь, возносят молитвы дома. После службы верующие обычно собираются с близкими за столом.

В этот праздник молятся о здоровье, защите от врагов — как видимых, так и духовных, просят помощи в военные времена, заступничества для воинов и Отечества. Особое место занимает молитва о путешественниках, защите детей и об исцелении телесных и душевных недугов.

Фото: ТАСС/Александр Река

Молитва Покрову Пресвятой Богородицы о защите:

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь».

Что можно и нужно делать на Покров: традиции и суеверия

На Руси Покров символизировал завершение сельскохозяйственных работ. В это время начинались ярмарки и свадебные торжества. Люди отдыхали после летних трудов, а сам праздник становился своеобразной границей между осенью и наступающей зимой.

По народному обычаю после сбора урожая на яблонях оставляли немного плодов, которые засыхали. Эти засохшие яблоки и ветви сжигали в Покров день — считалось, что это принесет тепло в дом на всю зиму. Детей обливали холодной водой через сито, чтобы уберечь их от болезней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Хозяйки пекли блины для домового, веря, что сытый дух дома спокойно уйдет в зимнюю спячку и обеспечит семье достаток. Свадьбы, сыгранные на Покров, сулили крепкий союз и многочисленное потомство. Молодоженов клали на снопы ржи — их число обязательно должно было быть нечетным.

Девушки в этот день шли в храм ранним утром: существовало поверье, что та, кто первой поставит свечу, раньше других выйдет замуж. Вечером проходили посиделки, куда приходили и парни, чтобы выбрать себе невесту. Считалось, что начавшееся на Покров ухаживание быстро приведет к свадьбе.

В этот праздник поста нет, поэтому верующие накрывают стол с любыми блюдами. Но принято сохранять умеренность и не злоупотреблять едой и питьем. Также с Покровом связаны обычаи угощать блинами и пирогами, проявлять гостеприимство и щедрость: чем теплее примут гостей, тем больше благополучия будет в доме.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году

Главное, что следует сделать в этот день, — посвятить время молитве и посещению храма. Если прийти в церковь не получается, верующим советуют усилить молитвенное правило дома и заняться добрыми делами. Праздник требует избегать конфликтов, ссор и грубости в словах.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Не рекомендуется занимать деньги, так как это считается дурной приметой и может привести к финансовым трудностям в будущем году. Существует также поверье, что если девушка откажет в предложении руки и сердца именно на Покров, то может остаться незамужней.

Народные приметы о погоде на Покров

С Покровом связано множество народных примет, главным образом — о погоде. Считалось, что именно в этот день определяется, какой будет зима.

Снег на Покров предвещал белое и радостное Рождество, ясный и теплый день обещал продолжение осени без снега, а дождь указывал на ненастье и сырость.

Особое значение придавалось ветрам: южный — к мягкой зиме, северный — к холодной и долгой. Если к этому времени с деревьев уже опала листва, год обещал быть легким, а обилие желтых листьев сулило богатый урожай хлеба. Радуга в Покров день считалась небесным благословением и предвестием плодородия. Совпадение праздника с полнолунием связывали с засушливым летом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другие приметы также касались природы:

— ранний отлет журавлей сулил холодную зиму;

— белка, успевшая вылинять к Покрову, предвещала хорошую зиму;

— журавли в полете в этот день означали мороз, а если их не видно — зима задержится.

Снег на Покров связывали еще и с брачными делами: чем больше снега выпадет, тем больше свадеб будет в следующем году. На Руси девушки произносили: «Снежок белый поля покрывает, меня, девицу, замуж наряжает». Именно поэтому праздник считался временем сватовства и венчаний, ведь омофор Богородицы напоминал свадебную фату.