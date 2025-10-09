Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси
Сюжет:

ЕП призвал ЕС использовать все замороженные активы РФ для помощи Украине

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали власти Евросоюза (ЕС) использовать все замороженные российские активы, чтобы использовать их в качестве основы для предоставления кредита Украине. Документ опубликован 9 октября на официальном сайте ЕП.

«Европарламент вновь призывает государства-члены [ЕС] вместе со своими партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и займа», — говорится в тексте резолюции.

Как предполагают евродепутаты, возмещать выделенные гранты Украина будет за счет будущих «выплат военных репараций Россией». При этом ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что идеи Евросоюза о выплате репараций Украине со стороны России являются оторванными от реальности.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

В этот же день газета Politico сообщила, что Бельгия выдвинула список требований Евросоюзу в отношении замороженных активов России, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Премьер-министр страны Барт Де Вевера отметил, что предложенная Еврокомиссией схема фактически эквивалентна конфискации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября заявил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне намерений Запада о конфискации замороженных активов РФ. Для этого будет использоваться весь возможный юридический инструментарий.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025