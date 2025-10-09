ЕП призвал ЕС использовать все замороженные активы РФ для помощи Украине

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали власти Евросоюза (ЕС) использовать все замороженные российские активы, чтобы использовать их в качестве основы для предоставления кредита Украине. Документ опубликован 9 октября на официальном сайте ЕП.

«Европарламент вновь призывает государства-члены [ЕС] вместе со своими партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и займа», — говорится в тексте резолюции.

Как предполагают евродепутаты, возмещать выделенные гранты Украина будет за счет будущих «выплат военных репараций Россией». При этом ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что идеи Евросоюза о выплате репараций Украине со стороны России являются оторванными от реальности.

В этот же день газета Politico сообщила, что Бельгия выдвинула список требований Евросоюзу в отношении замороженных активов России, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Премьер-министр страны Барт Де Вевера отметил, что предложенная Еврокомиссией схема фактически эквивалентна конфискации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября заявил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне намерений Запада о конфискации замороженных активов РФ. Для этого будет использоваться весь возможный юридический инструментарий.

