Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ

Страны Евросоюза (ЕС) на протяжении долгого времени прорабатывают различные способы изъятия российских активов, которые были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Последний план заключается в предоставлении Киеву «репарационного кредита». Эта идея будет обсуждаться сегодня, 1 октября, в ходе видеовстречи министров финансов стран G7 («Большой семерки»). В Еврокомиссии (ЕК) при этом отмечают, что речь не идет о конфискации активов. Подробности — в материале «Известий».

«Репарационный кредит»: что известно

Европейские лидеры продолжают продумывать планы по использованию замороженных российских активов. По последним данным, прорабатывается идея по предоставлению Украине «репарационного кредита», который был инициативой председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Вопрос по использованию замороженных активов РФ будет в очередной раз поднят сегодня, 1 октября, во время видеовстречи министров финансов стран G7. О какой сумме идет речь, неизвестно, однако сообщалось, что она может составлять от € 140 млрд до € 170 млрд.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Yves Herman

Важно отметить, что сама Урсула фон дер Ляйен ранее объясняла, что ее план помощи Украине не предусматривает конфискации российских активов.

«Нам нужно более структурированное решение для военной поддержки Украины. Вот почему я предложила идею репарационного кредита, основанного на российских суверенных иммобилизованных авуарах», — заявила глава ЕК журналистам 30 сентября.

Уточняется также, что кредиты будут выплачиваться траншами: «Не будет никакой конфискации авуаров. Украина будет должна возместить кредит, если Россия оплатит репарации».

Суть идеи заключается в том, что Запад передаст деньги России Украине в виде кредита, которые будут потрачены на оружие и укрепление армии. ЕС планирует, что эти выплаты приведут к перелому на поле боя и заключению мира. Россия в свою очередь должна будет выплачивать репарации Украине за причиненный ущерб. Также сообщается, что из этих денег Украина должна будет закрыть долг перед Брюсселем, который может быть впоследствии выплачен РФ. В итоге Россия, согласно плану, будет платить сама себе.

Фото: REUTERS/Stringer

Она также 30 сентября в беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте добавила, что ЕС договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

«Это (кредит. — Ред.) приветствовалось как инновационное решение, позволяющее покрыть колоссальные финансовые потребности Украины. Но теперь несколько ключевых игроков рассматривают призыв Брюсселя предоставить Киеву репарационный кредит как старое средство в новой формулировке, которое, вероятно, в итоге превратится в новую крупную проблему», — говорится в статье независимого новостного агентства Euractiv

Разногласия в ЕС

Как отметила «Известиям» заведующая сектором международных валютно-финансовых отношений ИМЭМО РАН Елена Сидорова, в плане слишком много непонятных вещей, которые вызывают известную степень беспокойства. Поэтому, по мнению эксперта, в том виде, в котором план был представлен первоначально, принять не должны. Она также акцентировала внимание на том, что страны не могут договориться даже о сумме кредита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Елена Сидорова также отмечает, что инициатива напрямую обращается к ст. 31 п. 2 договора о Европейском союзе, суть которого заключается в том, что, когда речь идет о стратегических интересах и целях Евросоюза, Совету ЕС для принятия решения достаточно квалифицированного большинства.

— Поскольку этот так называемый репарационный кредит напрямую связан с этой статьей, то, соответственно, в будущем он должен пройти легче, — считает эксперт.

Агентство Euractiv также сообщало, что план «репарационного кредита» может обернуться провалом из-за разногласий внутри ЕС.

Идею об использовании российских активов для помощи Украине поддерживают некоторые страны Запада, в то время как другие выражают обеспокоенность по этому поводу. Среди них — Бельгия, где базируется Euroclear, хранящий замороженные активы РФ. Премьер-министр страны Барт де Вевер уже отметил, что в случае осуществления идеи Урсулы фон дер Ляйен инвесторы могут начать изымать свои резервы из еврозоны по причине того, что «страны поймут, что деньги центральных банков могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным». Кроме того, по его словам, все риски понесет Бельгия, чего он не позволит.

Euractiv также отмечает, что помимо Бельгии против односторонней конфискации российских активов выступают Франция, Италия и некоторые другие члены ЕС. Европейские депутаты же заверяют сомневающихся, что они хотят найти «творческие способы использования средств, учитывая при этом юридические и финансовые риски».

Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK

Еще одна сторона, которая недовольна идеей «репарационного кредита», — Европейский центральный банк (ЕЦБ). Его президент Кристин Лагард уже попросила еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса разъяснить ей суть плана. Важно также отметить, что ЕЦБ неоднократно говорили, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, что в свою очередь может поставить под угрозу финансовую стабильность еврозоны.

— Все опасения, которые сейчас высказывает Кристин Лагард, могут исполниться, потому что это подрыв устоев. Как можно потом будет доверять им в финансовых вопросах? Именно поэтому я предполагаю, что даже при квалифицированном большинстве будет возникать проблема с его принятием в том виде, в котором он (план. — Ред.) сейчас заявлен, — считает Елена Сидорова.

По мнению эксперта, странам Запада следующим шагом придется прорабатывать конкретику плана, потому что на данный момент в нем слишком много лакун, которые надо заполнять.

Реакция России на изъятие активов

Россия неоднократно заявляла, что в случае конфискации замороженных активов будет предпринимать шаги по защите. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобные шаги со стороны Запада подорвут доверие к западной финансовой системе. Кроме того, бесследно такие действия оставлены не будут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Об этом также высказывалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают».