Идеи Евросоюза (ЕС) о выплате репараций Украине со стороны России являются оторванными от реальности. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере €140 млрд должны быть выделены Банковой (улица, на которой находится офис президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) в качестве беспроцентного займа, который он едва ли, я имею в виду киевский режим, <...> едва ли когда-нибудь вернет. Почему? Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова также задалась вопросом, за что именно Россия должна платить, если в результате боевых действий погибают граждане РФ, а Москва поставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса и восстанавливает инфраструктуру. По словам официального представителя российского МИДа, Брюссель давно занимается воровством замороженных российских активов.

«Они базу подводят разную. Придумывают разные формулы. Вот теперь изобрели некую репарацию. А суть-то одна и та же: начать воровать российские суверенные активы», — резюмировала Захарова.

30 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз (ЕС) не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, ЕС договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

Позднее, 1 октября, глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что страны Европейского союза не достигли консенсуса по вопросу предоставления Украине кредита на основе заблокированных активов России. Она добавила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что лидеры ЕС единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. По данным агентства, Еврокомиссия (ЕК) уверяет, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Украина сможет воспользоваться средствами сейчас, а погашение произойдет за счет «будущих репараций» России.

