Обманная каша: новая схема с активами России делит Европу на два лагеря

В ЕС усиливается раскол по поводу новой идеи о репарационном кредите для Украины за счет активов РФ. Немецкий канцлер Мерц призывает Брюссель отказаться от излишней бюрократии, тогда как французский президент Макрон и премьер Бельгии Вевер указывают на нарушение международного права. При этом еще на днях Франция вместе с Германией в формате «веймарского треугольника» поддержала идею об использовании российских активов. В ЕЦБ и вовсе заявляют об угрозе стабильности евро, не говоря уже о репутационных издержках. Покушения на российскую собственность повлекут болезненный зеркальный ответ, заявили «Известиям» в МИД РФ. Аналогичные инициативы обсудили и на уровне G7, хотя достичь консенсуса в этой группе будет еще сложнее, уверены эксперты. Как на этот раз хотят использовать активы и чем ответит Россия — в материале «Известий».

Запад обсуждает новый «репарационный» кредит Украине

Пока переговоры об урегулировании украинского конфликта на паузе, а из Белого дома звучат противоречивые заявления, представители Запада снова охотно взялись за поиск средств на спонсирование Киева. В первую очередь, как водится, за счет российских замороженных активов.

Для этого, в частности, европейские лидеры собрались 1 октября в Копенгагене. По итогам встречи Еврокомиссия действительно выделила Украине очередной транш на сумму €4 млрд из доходов от этих активов. Все деньги направят на финансирование оборонного сектора страны, а конкретно €2 млрд пойдут на закупки беспилотников. При этом Киев уже хочет еще €4,1 млрд до конца года по той же схеме. Эти средства выделяются по программе ERA — совместная инициатива стран G7, которая подразумевает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых «семеркой» Украине. В «загашнике» остается еще около €30 млрд.

Схема уже отлажена в отличие от новой идеи Брюсселя. Так, в преддверии саммита глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о так называемом репарационном кредите. Речь идет примерно о €140 млрд — внушительная сумма, которую одними доходами не обеспечишь, а конфисковывать активы ЕК все-таки не решается. Суть заключается в следующем: Запад передаст Украине активы РФ в виде кредита на вооружение и укрепление армии, что якобы позволит переломить ход боевых действий. Далее Россия, по мнению ЕС, соглашается на выплату репараций, из которых Киев и будет погашать долг перед европейцами. При этом риски, связанные с займом, будут распределены коллективно: либо только между членами Евросоюза, либо, например, между ними и неевропейскими членами G7 — Канадой, Японией и США.

— К какой бы конкретно опции ни склонился Брюссель, манипуляции с замороженными суверенными активами без согласия России станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права. Россия не санкционировала какие-либо подобные операции. Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть де-факто ее воровство, — прокомментировали «Известиям» в МИД РФ.

При этом Каллас признала, что далеко не все страны ЕС поддерживают новое предложение, пригрозив, что в случае отсутствия консенсуса помощь Киеву ляжет на плечи налогоплательщиков стран Европы. Пока же здесь слишком много юридических проволочек. Как пишет Bloomberg, 3 октября эту «идею на €140 млрд» еще обсудят послы стран ЕС. Официальное же заседание, на котором при необходимости будут приняты какие-то конкретные меры, состоится в конце октября в Брюсселе. Так, окончательно согласовать «схему по репарациям» планируется до конца 2025 года, чтобы уже в 2026-м начать перечислять средства.

Справка «Известий» После начала российской специальной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму примерно €300 млрд. €210 млрд находятся в ЕС, из которых €185 лежат на счетах бельгийского депозитария Euroclear, — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В США же находится всего около $5–7 млрд.

Почему в ЕС боятся использовать российские активы

Любопытно отметить, что на встрече в Копенгагене не было премьера Словакии Роберта Фицо, мнение которого часто отличается от позиции официального Брюсселя, особенно в том, что касается РФ. Он не смог прилететь в столицу Дании из-за проблем со здоровьем — более года назад политик пережил покушение. Однако и без словацкого лидера было кому высказать свои опасения, причем речь идет о ведущих странах ЕС.

Еще на днях Германия, Франция и Польша поддержали идею об использовании замороженных активов для кредита Украине, по крайней мере так говорится в совместном заявлении партнеров по «веймарскому треугольнику». ФРГ вообще стала первой крупной страной Европы, официально поддержавшей передачу средств Украине, а немецкий канцлер Фридрих Мерц настойчиво призывает Брюссель отказаться от излишней бюрократии. Кроме того, по его словам, решение может быть принято большинством, то есть опять же в обход вето Венгрии. Будапешт в этом году и вовсе подал в суд ЕС из-за использования доходов от российских активов.

Неожиданно Эммануэль Макрон, претендующий на роль лидера ЕС «в противостоянии с РФ», выразил скепсис по поводу инициативы Еврокомиссии. «Когда активы заморожены, нужно соблюдать международное право», — заявил президент Франции, напомнив о словах премьер-министра Бельгии. Барт Де Вевер еще до встречи в Копенгагене выступил против, предостерегая от создания опасного прецедента. «Этого не будет. Я сказал, что хочу обсудить это спокойно, чтобы мы могли найти решение. Но не придумывать каждый день новую идею», — сказал он. Возможно, Вевер беспокоится не столько о репутации ЕС с точки зрения инвесторов, сколько именно Бельгии. Напомним, именно в Euroclear находится большинство активов РФ, на которые так рассчитывает ЕС. Даже бельгийская пресса настроена очень враждебно по отношению к любым компромиссным шагам в этом деле.

Всё это противоречит, в частности, Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2004 года, где в п.1 ст. 21 говорится о невозможности ареста собственности ЦБ государств в связи с разбирательством в суде другого государства. В то же время есть Регламент ЕС №269/2014 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины» от 2014 года, где напрямую указывается возможность заморозки собственности государства.

— Поэтому можно сказать, что руководство ЕС пытается создать прецедент, меняющий иерархию правоустанавливающих источников, и собственную норму перевести в статус международной, — резюмировал в разговоре с «Известиями» политолог, сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков.

Стоит отметить, что сомнения выражает и техническое руководство ЕС. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что хочет сначала увидеть письменный вариант предложения, прежде чем его поддержать. «И не я одна придерживаюсь такой позиции», — подчеркнула Лагард. В ЕЦБ справедливо опасаются, что использование активов РФ может пагубно сказаться на евро и вообще на всей финансовой стабильности ЕС. К слову, годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября и так ускорилась до 2,2% с августовской отметки в 2%.

— Подавляющее число экспертов говорят о том, что риски прямой конфискации для системы доллара и евро гораздо выше, чем потенциальный выхлоп от использования этих средств, прежде всего из-за создания прецедента и подрыва доверия к финансовой юрисдикции западных стран. При всей избитости этого аргумента он представляется наиболее действенным, поскольку очень сложно просчитать последствия, — говорит «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.

Параллельно с этим очередные рычаги давления на РФ обсуждались и на уровне G7. Министры финансов стран объединения провели онлайн-встречу, где согласились с тем, что это необходимо для достижения справедливого и прочного мира на Украине, заявил глава минфина Японии Кацунобу Като, комментируя позицию стран группы. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, больше всего идею с активами, помимо ЕС, лоббируют Великобритания и Канада. Однако совершенно очевидно, что добиться консенсуса будет затруднительно без одного весьма заметного участника группы — США.

— В ближайшее время никакого консенсуса по этому вопросу достигнуто быть не может, хотя бы потому что его нет даже на уровне Евросоюза. А в США даже при администрации Байдена пришли к выводу, что с юридической точки зрения эта схема крайне ненадежна, — сказал «Известиям» ведущий эксперт РИСИ Павел Захаров.

Рисковать репутацией ради $5 млрд американцы вряд ли станут, а вот подтолкнуть к этому Европу могут: в таком случае европейский капитал начнет перетекать в Штаты, обращает внимание главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Чем ответит Россия на передачу денег Украине

В начале сентября президент РФ Владимир Путин публично предупреждал об опасности европейских затей с использованием чужой собственности. «Экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен», — заявил глава РФ на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Официальный представитель президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва без ответа это не оставит и Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме. То же касается и всех новых схем, включая «репарационный кредит».

— Последствия инициаторам и участникам экспроприационных мер гарантированы. Кроме того, в соответствии с принципом взаимности, покушения на российскую собственность повлекут болезненный зеркальный ответ. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования, — сказали «Известиям» в МИД РФ.

Во-первых, меры могут быть правовые, поскольку речь идет о нарушении международного права. Ответ может состоять в оспаривании решений в международных инстанциях, считает руководитель исследовательской программы ИМИ, замдекана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова. Действительно, бельгийский депозитарий неоднократно выступал против экспроприации средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в судебном порядке.

РФ при этом располагает и нормативной базой, и судебной практикой, позволяющей оспаривать действия за рубежом, подтверждают эксперты. Кроме того, в российских судах рассматривались иски против международных клиринговых систем и банков, включая Euroclear и JPMorgan. Решения в пользу российских истцов формируют правовую основу для обращения взыскания на имущество этих структур внутри той же Бельгии и США, сказал «Известиям» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Во-вторых, ответ может быть чисто экономический. И здесь Москва уже выстроила систему конкретных мер, например, временное управление имуществом компаний из недружественных стран или передача активов в собственность государства и ЦБ в качестве компенсации за изъятия.

— Отдельное направление — счета типа «С». На них в рублях зачисляются выплаты по обязательствам перед кредиторами из недружественных стран. Средства блокируются, и без специальных разрешений не могут быть выведены, — добавил Илья Русяев.

Это в том числе счета ЦБ, Минфина, которые дают возможность переводить заработанную валюту здесь, в России, за границу. Это деньги, например, отдельных компаний, которые ушли от нас. И иностранцам для перевода средств нужно специальное разрешение комиссии минфина, поясняет глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Илья Русяев резюмировал: всё это создает широкий инструментарий для ответных шагов.