Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России

Министры обороны девяти государств — членов Евросоюза 26 сентября договорились о необходимости реализации проекта «стена дронов». Он предполагает создание по восточной границе ЕС линии противодействия беспилотникам. По итогам консультаций еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что теперь работа будет вестись над технической дорожной картой проекта. Параллельно в Риге прошло заседание начальников генштабов стран НАТО, на котором обсуждался тот же вопрос. Создание такой линии обороны представляет прямую угрозу безопасности России, заявил «Известиям» сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Эксперты считают, что у России есть военный ответ на новую инициативу Европы.

Министры обороны ЕС одобрили «стену дронов»

Европа продолжает развивать проект по созданию многоуровневой противодронной сети укреплений на восточном фланге Евросоюза. Сегодня прошла видеоконференция на уровне министров обороны стран восточного фланга ЕС. В ней также принимали участие представители Еврокомиссии и Украины. По итогам переговоров еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что их участники согласились с необходимостью такого проекта. Теперь страны переходят к практической фазе и ускоряют проект. Кубилюс также заявил, что намерен добиваться политической поддержки к октябрьскому саммиту ЕС.

Фото: Global Look Press/Alicia Windzio

Встреча объединила Болгарию, Данию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Финляндию и Эстонию. По некоторым данным в ней также могла участвовать Венгрия. Несмотря на название «стена дронов», проект не является стеной в классическом смысле этого слова. Он подразумевает создание сети, в которую войдут средства обнаружения и радиоэлектронной борьбы, перехватчики, а также система общего обмена данных между странами альянса.

Проект «стены дронов» представляет для России прямую угрозу, заявил «Известиям» первый зампред председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Конечно, представляет. Дело в том, что Европа, похоже, подцепила вирус войны и никак не может вылечиться. Такого агрессивного напора от Европы давно не было, — сказал он, отвечая на вопрос об угрозе такого проекта для Москвы.

Джабаров подчеркнул, что такая военная инфраструктура у границ России является провокацией.

— По сути, малейшая оплошность, неразбериха или что дроны могут полететь не туда, куда надо. Это риск. Я думаю, что рано или поздно может произойти инцидент. Пусть потом не обижаются на Россию, не называют нас агрессорами, пусть не провоцируют нас, — добавил сенатор.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Европейский проект довольно амбициозен, но механика его реализации находится под большим вопросом. У стран, которые в нем участвуют, пока нет единого понимания, как создавать такую «стену» и какая у нее будет протяженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что линия может протянуться до Черного моря через Румынию и Болгарию. Как отмечают западные эксперты, финансирование могут подвести под кредитную платформу SAFE (Security Action for Europe), по которой будет доступно до €150 млрд. Ранее «Известия» рассчитывали примерные затраты на создание такой линии укреплений. Так, «стена дронов» может обойтись европейским странам в €3–7 млрд.

Параллельно в Риге сегодня началась ежегодная выездная конференция военного комитета НАТО на уровне начальников штабов. На ней будет обсуждаться восточный фланг альянса, средства противовоздушной обороны и связь с наработками учений REPMUS, в ходе которых испытывались беспилотные системы. Одной из тем встречи также стала «стена дронов».

Для чего нужна «стена дронов»

Разговоры о «стене дронов» возобновились после серии инцидентов с беспилотниками в странах НАТО. Например, в ночь на 10 сентября около двух десятков БПЛА нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве заявили, что беспилотники были российскими. В Москве обвинения отвергли.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz

В Дании также были замечены неизвестные беспилотники. Так, в ночь на 24 сентября аэропорт Копенгагена полностью останавливал работу на четыре часа из-за нескольких крупных БПЛА поблизости. В ночь на 25 сентября временно приостановил работу аэропорт Ольборга. Власти страны назвали инциденты «гибридной атакой». Прямых обвинений в адрес России официально не звучит, однако некоторые СМИ уже указывают на Россию.

Эта серия кейсов стала триггером для обсуждения «стены дронов» на уровне министров ЕС и фокусной темой на заседании НАТО в Риге. В обоих случаях это играет на руку европейской бюрократии. Новые инциденты с дронами — новые военные бюджеты.

Реализация такого проекта по созданию линии обороны, скорее всего, невозможна, сказал в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, европейские страны потратят большую часть времени на обсуждение того, чьи РЛС будут размещены по линии обороны, кто за это будет платить и на чьих промышленных мощностях это будет осваиваться. Причем без Германии, Франции и других крупных экономик Европы этот проект нереализуем в принципе.

«Стена дронов» может использоваться в наступательных целях

Военная инфраструктура, которую собираются создавать европейцы, может работать как на оборону, так и на наступление, сказал в разговоре с «Известиями» главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

Одна из целей реализующих этот проект стран — создание радиолокационных станций, способных контролировать нижние и средние высоты, на которых летают дроны. Для купирования угрозы беспилотников также необходимы зенитно-ракетные комплексы и дроны-перехватчики, добавил эксперт.

— Понятно, что любой дрон из перехватчика очень быстро превращается в средство нанесения удара, поэтому это приближение военной инфраструктуры НАТО непосредственно уже к российским границам, в том числе на территории тех стран, где раньше такого не было, — отметил Коротченко.

Современная война быстро эволюционирует, что вынуждает государства быть эффективными в защите от любых угроз, сказал «Известиям» евродепутат Милан Мазурек, комментируя «стену дронов».

— В то же время такие усилия не должны превращаться в безрассудные или ненужные провокации — будь то в адрес России или какой-либо другой страны, — подчеркнул он.

Чтобы ответить на создание такой «стены», у России есть системы дальнего перехвата и воздушно-космической обороны, сказал Коротченко. Для противодействия линии стран НАТО можно использовать комплексы С-400, С-300В4, «Панцирь-С», ТОР-М2 и другие вооружения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев