Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Reuters сообщило о единогласной поддержке странами ЕС изъятия российских активов

Reuters: ЕС единогласно поддержал использование замороженных российских активов
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Лидеры Евросоюза (ЕС) единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы. Об этом 1 октября сообщило агентство Reuters.

«Европейские лидеры выразили общую поддержку идее использования замороженных на Западе российских активов для предоставления Украине кредита в размере €140 млрд», — говорится в публикации.

Отмечается, что для реализации этого плана «необходимо прояснить некоторые юридические аспекты», касающиеся этого вопроса.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксена, идея использования замороженных активов «хорошая». Она добавила, что также остаются юридические вопросы, которые «нужно учитывать».

По данным агентства, Еврокомиссия (ЕК) уверяет, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Украина сможет воспользоваться средствами сейчас, а погашение произойдет за счет «будущих репараций» России.

В материале также подчеркивается, что Бельгия, где находится большая часть замороженных активов, «непреклонна» в поддержке плана об использовании замороженных активов России.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

Ранее, 29 сентября, газета Politico сообщила, что ЕС рассматривает возможность принятия решения по замороженным суверенным активам России в конце октября. По информации издания, первое обсуждение вопроса пройдет в рамках саммита лидеров стран ЕС в Копенгагене.

30 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, Евросоюз договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

Позднее, 1 октября, глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что страны Европейского союза не достигли консенсуса по вопросу предоставления Украине кредита на основе заблокированных активов России. Она добавила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

