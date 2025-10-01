Реклама
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по вопросу российских активов

Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS
Страны Европейского союза (ЕС) не достигли консенсуса по вопросу предоставления Украине кредита на основе заблокированных активов России. Об этом 1 октября заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене.

«Мы работаем над репарационным кредитом, чтобы действовать как можно быстрее, но, конечно, не все государства — члены ЕС готовы. Пока не все его поддерживают, так что предстоит еще много работы», — заявила Каллас.

Точные сроки предоставления кредита Киеву глава дипломатии ЕС не назвала.

Граничное состояние: «стена дронов» обойдется ЕС в €3–7 млрд
Затратный проект, одобренный Брюсселем, навесит на страны объединения «непосильный долг», предупредили в Европарламенте

Ранее в этот день стало известно, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных активов РФ, €2 млрд пойдут на производство беспилотников (БПЛА).

30 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, Евросоюз договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

