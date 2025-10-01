Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по вопросу российских активов
Страны Европейского союза (ЕС) не достигли консенсуса по вопросу предоставления Украине кредита на основе заблокированных активов России. Об этом 1 октября заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене.
«Мы работаем над репарационным кредитом, чтобы действовать как можно быстрее, но, конечно, не все государства — члены ЕС готовы. Пока не все его поддерживают, так что предстоит еще много работы», — заявила Каллас.
Точные сроки предоставления кредита Киеву глава дипломатии ЕС не назвала.
Ранее в этот день стало известно, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных активов РФ, €2 млрд пойдут на производство беспилотников (БПЛА).
30 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, Евросоюз договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.
