ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
Евросоюз (ЕС) выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных активов РФ, €2 млрд пойдут на производство беспилотников (БПЛА), сообщили на сайте Еврокомиссии (ЕК).
Уточняется, что общий объем поддержки Киева со стороны ЕС приближается к €178 млрд, отметили в ЕК.
«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере €4 млрд, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора», — говорится в документе.
В пресс-релизе отмечается, что €2 млрд будут направлены на закупку беспилотников (БПЛА) в рамках соглашения между ЕС и Украиной.
30 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз (ЕС) не будет арестовывать замороженные активы России.
1 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все лица, которые причастны к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию. По его мнению, эти действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.
