Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Рубио заявил об ослаблении позиций США на мировой арене из-за шатдауна
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Синоптики спрогнозировали холодную зиму в России
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Fox News сообщил о споре Рютте с премьером Эстонии из-за истребителей МиГ-31
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
В Кузбассе завершили расследование дела о взяточничестве бывших должностных лиц
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Президент Румынии Дан растерялся перед караулом
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Бизнес-психолог назвал признаки неподходящей профессии
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Сюжет:

Песков предупредил о судебном преследовании причастных к конфискации активов РФ

Песков: конфискация активов ударит по ЕС бумерангом
Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов
Все лица, которые причастны к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию. Об этом 1 октября сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица, причастные так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности», — сказал он.

Песков также добавил, что данные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности, что станет серьезным ударом для стран, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз (ЕС) не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, ЕС договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

В тот же день газета Politico рассказала о предложении ЕК по обмену €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации, которые затем будут переданы Украине. Отмечалось, что эти средства планируется передать Киеву траншами.

