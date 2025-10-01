Песков предупредил о судебном преследовании причастных к конфискации активов РФ

Все лица, которые причастны к конфискации замороженных российских активов, будут подвергнуты судебному преследованию. Об этом 1 октября сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, во-первых, лица, причастные так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности», — сказал он.

Песков также добавил, что данные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности, что станет серьезным ударом для стран, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз (ЕС) не будет арестовывать замороженные активы России. По ее словам, ЕС договорился с Украиной о выделении €2 млрд на закупку беспилотников, что позволит Киеву расширить свои возможности и эффективно использовать новые технологии.

В тот же день газета Politico рассказала о предложении ЕК по обмену €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации, которые затем будут переданы Украине. Отмечалось, что эти средства планируется передать Киеву траншами.

