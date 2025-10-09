Politico сообщила о красных линиях Бельгии по использованию российских активов

Бельгия выдвинула список требований Евросоюзу (ЕС) в отношении замороженных активов России, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

По данным издания, в списке требований к ЕС указаны «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов», предоставление странами сообщества «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски» как для Euroclear, так и для Бельгии. Также Вевера потребовал заключения соглашения «о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора» по Украине.

«Такие гарантии не могут быть ограничены €170 млрд, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать», — отметил Де Вевер, подчеркнув, что потенциальный риск может значительно превышать эту сумму.

По его словам, гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций. Также в своем заявлении к лидерам стран — членов ЕС Де Вевер предположил, что предложенная Еврокомиссией схема фактически эквивалентна конфискации. Это, по его мнению, противоречит заявлению ЕК о том, что ее кредит не будет связан с изъятием российских государственных активов.

«Заявление премьер-министра Бельгии поставило множество сложных вопросов, и они всё еще изучаются», — сообщил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС.

Лидеры Евросоюза 1 октября единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия уверяла, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Киев сможет воспользоваться средствами сейчас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября заявил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне конфискации Западом замороженных активов РФ. По его словам, Россия будет использовать весь возможный юридический инструментарий для защиты прав страны, преследуя тех, кто применил незаконные действия.

