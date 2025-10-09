Реклама
Прямой эфир
Мир
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Спорт
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Авто
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Интернет и технологии
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Спорт
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Политика
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Мир
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Политика
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
Общество
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
Мир
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Происшествия
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Политика
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
Мир
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Армия
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
Мир
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
Политика
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
Новости компаний
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

Politico сообщила о красных линиях Бельгии по использованию российских активов

Politico: Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
0
EN
Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бельгия выдвинула список требований Евросоюзу (ЕС) в отношении замороженных активов России, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

По данным издания, в списке требований к ЕС указаны «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов», предоставление странами сообщества «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски» как для Euroclear, так и для Бельгии. Также Вевера потребовал заключения соглашения «о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора» по Украине.

«Такие гарантии не могут быть ограничены €170 млрд, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать», — отметил Де Вевер, подчеркнув, что потенциальный риск может значительно превышать эту сумму.

По его словам, гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций. Также в своем заявлении к лидерам стран — членов ЕС Де Вевер предположил, что предложенная Еврокомиссией схема фактически эквивалентна конфискации. Это, по его мнению, противоречит заявлению ЕК о том, что ее кредит не будет связан с изъятием российских государственных активов.

«Заявление премьер-министра Бельгии поставило множество сложных вопросов, и они всё еще изучаются», — сообщил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

Лидеры Евросоюза 1 октября единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия уверяла, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Киев сможет воспользоваться средствами сейчас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября заявил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне конфискации Западом замороженных активов РФ. По его словам, Россия будет использовать весь возможный юридический инструментарий для защиты прав страны, преследуя тех, кто применил незаконные действия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025