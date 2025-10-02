Реклама
Прямой эфир
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Мир
В Грузии предъявили обвинение пяти оппозиционерам за призывы к госперевороту
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
Парламент Ирана одобрил законопроект о деноминации национальной валюты
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Трояновой
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Мир
Премьер Франции Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца в должности
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

ФСБ опубликовала видео задержания оправдывавшего убийство Кириллова мужчины

0
EN
Фото: ФСБ РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 2 октября опубликовала видео задержания мужчины, который оправдывал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

Следственным отделением УФСБ по Костромской области была доказана полная вина обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — сказали в суде.

В результате он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в этот день сообщалось о задержании мужчины в Костроме.

След прослыл: вероятные убийцы Игоря Кириллова могли быть связаны с экстремистским подпольем
«Известия» обнаружили связи между покушением на начальника РХБЗ и терактом в «Крокус Сити Холле»

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве.

Суд Москвы 16 января заключил под стражу трех фигурантов уголовного дела — Точиева, Курбонова и Падиева.

Следственные органы 17 августа завершили предварительное следствие по делу об убийстве. Следственный комитет России 8 сентября признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте. Уточнялось, что количество фигурантов уголовного дела увеличилось до пяти человек.

19 сентября фигурантам дела утяжелили обвинения. Они могут получить до 15 лет лишения свободы, организатору преступления грозит пожизненное наказание.

20 сентября потерпевшими по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова признаны 11 человек. Всего установлены пять фигурантов дела, среди них — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. Последним фигурантом является гражданин Украины Андрей Гедзик.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025