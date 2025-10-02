ФСБ опубликовала видео задержания оправдывавшего убийство Кириллова мужчины
Федеральная служба безопасности (ФСБ) 2 октября опубликовала видео задержания мужчины, который оправдывал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.
Следственным отделением УФСБ по Костромской области была доказана полная вина обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — сказали в суде.
В результате он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее в этот день сообщалось о задержании мужчины в Костроме.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве.
Суд Москвы 16 января заключил под стражу трех фигурантов уголовного дела — Точиева, Курбонова и Падиева.
Следственные органы 17 августа завершили предварительное следствие по делу об убийстве. Следственный комитет России 8 сентября признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте. Уточнялось, что количество фигурантов уголовного дела увеличилось до пяти человек.
19 сентября фигурантам дела утяжелили обвинения. Они могут получить до 15 лет лишения свободы, организатору преступления грозит пожизненное наказание.
20 сентября потерпевшими по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова признаны 11 человек. Всего установлены пять фигурантов дела, среди них — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. Последним фигурантом является гражданин Украины Андрей Гедзик.
