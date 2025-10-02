Реклама
ФСБ задержала в Костроме оправдывавшего убийство генерала Кириллова мужчину

ФСБ: оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на восемь лет
Фото: ФСБ РФ
Мужчина, оправдывавший убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и другие теракты Украины, был задержан в Костроме. Об этом 2 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что мужчина размещал в мессенджере Telegram материалы, оправдывающие террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами, а также призывы к вооруженным нападениям на военнослужащих Министерства обороны и Федеральной службы исполнения наказаний России, включая атаки беспилотников, приведшие к гибели мирных жителей.

Следственным отделением УФСБ по Костромской области была доказана полная вина обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В результате его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что приговор пока что в законную силу не вступил.

20 сентября сообщалось о задержании жительницы Ухты Республики Коми по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Уточняется, что в качестве обвиняемой выступает бывший кандидат в депутаты госсовета республики от КПРФ Оксана Багирова. По уголовному делу проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.

