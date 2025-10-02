Реклама
Сюжет:

Стало известно о больших потерях ВСУ у Волчанска после отъезда офицеров

ТАСС: ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник
0
EN
Фото: AP Photo/Andrii Marienko
Украинское подразделение понесло серьезные потери у Волчанска в Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом 2 октября сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, на левобережье Волчанска российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись еще на 500 м.

«Такие темпы продвижения стали возможны из-за того, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — отметил собеседник ТАСС.

Он предположил, что дезорганизация связана с отъездом офицеров на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

28 сентября сообщалось, что бригаду ВСУ в Волчанске командование оставило без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

30 сентября под Волчанском российские военные уничтожили офицеров бригады ВСУ, тогда потери противника составили более 20 человек. Также высокоточными ракетами были поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.

